我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

醫師：無論傷勢輕重 車禍應立即就醫

記者張庭瑜／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
南加州脊椎神經專科醫師曾士展提醒，車禍後應即時就醫、完善保險與紀錄，才能確保身心康復與權益保障。（記者張庭瑜／攝影）
南加州脊椎神經專科醫師曾士展提醒，車禍後應即時就醫、完善保險與紀錄，才能確保身心康復與權益保障。（記者張庭瑜／攝影）

在車水馬龍的加州，交通事故幾乎天天上演，許多人輕忽事故後的身體警訊。脊椎神經專科醫師曾士展指出，即使只是低速碰撞，也可能造成頸椎拉傷或姿勢失衡等隱性傷害，若未及時治療，恐演變為長期慢性疼痛。他提醒民眾，車禍後應立即就醫、建立完整紀錄並檢視保險內容，以免錯失理賠與治療時機。

在美西華人學會日前講座中，曾士展指出，加州是全美車禍發生率最高的州之一，幾乎每分鐘都有事故發生，許多人或親友都曾經歷車禍。他分享親身經歷表示，童年時陪伴外婆出門，不慎輕微追撞前車，從此對車禍保險制度產生濃厚興趣。這段經歷促使他投身相關研究與臨床服務，致力幫助病患了解車禍後應有的保護與療癒方式。

他特別強調，車禍發生後應掌握三大重點：其一，了解車禍保險制度與內容；其二，正確應對事故現場；其三，及時接受醫療介入，確保身心康復與合法理賠。他表示，加州法律雖規定責任保險（Liability Insurance）為最低要求，但他建議民眾應主動投保醫療支付保險（Medical Payment，簡稱MedPay）與無保險或保額不足駕駛人保險（Uninsured/Underinsured Motorist Coverage），以保障車內所有人員即使在無責情況下，也能獲得適當醫療賠償。

曾士展提醒，MedPay屬於可選項目，雖然保費不高，但對突發醫療費用可立即補償，非常實用。他舉例，曾有個案，事主車損700美元，但輕微頸部拉傷導致長期不適，最終花費兩年治療。這顯示即使外觀車損輕微，身體可能仍受創，且初期症狀未必明顯。

講座中也詳述保險理賠常見誤區，例如不少人誤以為「全險」涵蓋所有情況，但實際上理賠內容，需視保單條款而定。若對方保險金額不足，且自身未購買足額的無保險或保額不足保險，往往面臨高額醫療費無法理賠的困境。

曾士展指出，完整且即時的醫療紀錄，不僅有助保險理賠，也能避免未來因病情惡化而失去索賠資格。他建議車禍後立即就醫、拍照蒐證，並於48小時內通知保險公司。如事故造成維修金額超過750美元，還需向加州車管局（DMV）申報。此外，若傷勢影響日常生活或工作，應及早尋求律師協助處理索賠。

在治療層面，曾士展以自身診所經驗，介紹常見的康復方式，包括脊椎矯正、肌肉放鬆、功能性復健運動與物理治療等，同時強調中西醫結合的治療效果最佳。他指出，脊椎神經療法屬非藥物、非侵入性方式，能有效改善神經壓迫、關節錯位、姿勢失衡等因車禍導致的慢性疼痛與功能障礙。若搭配針灸治療，更能加速恢復並提升生活品質。

曾士展提醒，康復不僅止於被動治療，病患自身也需參與復健訓練，例如肌力與平衡練習，才能真正回到正常生活。他呼籲民眾勿因「怕麻煩」而延誤就醫與理賠時機，應積極為自己與家人爭取應有保障。

保險 加州 醫療費

上一則

登機、通關超過30分鐘 LAX全美倒數第2「慢」

下一則

政府持續停擺 多個機場人手不足恐衝擊感恩節出行

延伸閱讀

九歲女兒旅行途中神秘失蹤 母親可疑行為爆光

九歲女兒旅行途中神秘失蹤 母親可疑行為爆光
太瘋狂 健保暴漲六倍 加州夫妻放棄保險、移居海外

太瘋狂 健保暴漲六倍 加州夫妻放棄保險、移居海外
加州太浩湖與沙加緬度間 隱藏一處戶外活動天堂

加州太浩湖與沙加緬度間 隱藏一處戶外活動天堂
加州投票表決選區重畫 民主黨布局期中選舉力抗川普

加州投票表決選區重畫 民主黨布局期中選舉力抗川普
連環性騷男重返金山 加州法治系統有漏洞？

連環性騷男重返金山 加州法治系統有漏洞？
今天公投 50號提案料輕鬆過關

今天公投 50號提案料輕鬆過關

熱門新聞

無證移民擔心隨時可能被遣返，正紛紛向原籍國匯款。（示意圖取自Unsplash.com）

「變賣家產 提前轉移資金」這些人正拼命往國外匯錢

2025-10-30 15:29
理財規畫師建議，在退休階段，理財上追求簡單與成本效率往往才是王道。（示意圖取自Pixabay）

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

2025-11-04 14:38
進入11月意味著感恩節和聖誕節假日降至，在萬物皆漲的當下，好市多會員們充分利用會員福利。（記者張宏／攝影）

好市多黑五 8大食品類好康值得考慮

2025-11-01 18:21
2016年周凱紅翻修廚房時，櫻花剛推出B53型號，她第一眼就被其顏值吸引。（周凱紅提供）

櫻花牌油煙機擁4大優點 消費者讚：「不壞絕對不換」

2025-11-01 02:17
好市多將推出長達一個月的黑色星期五優惠。（好市多官網）

Costco「黑五」特賣長達1個月 折扣商品有這些...

2025-10-27 14:19
30歲中國公民、南加大留學生翁偲喆（又名Steven Weng）面臨八項指控，包括吸毒和四年期間性侵多女性。（洛杉磯市警局提供）

獨╱綑綁+肛門注射...華男博士迷姦案可怕細節曝光

2025-10-28 19:38

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉
太瘋狂 健保暴漲六倍 加州夫妻放棄保險、移居海外

太瘋狂 健保暴漲六倍 加州夫妻放棄保險、移居海外