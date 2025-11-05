醫師：無論傷勢輕重 車禍應立即就醫

南加州脊椎神經專科醫師曾士展提醒，車禍後應即時就醫、完善保險與紀錄，才能確保身心康復與權益保障。（記者張庭瑜／攝影）

在車水馬龍的加州 ，交通事故幾乎天天上演，許多人輕忽事故後的身體警訊。脊椎神經專科醫師曾士展指出，即使只是低速碰撞，也可能造成頸椎拉傷或姿勢失衡等隱性傷害，若未及時治療，恐演變為長期慢性疼痛。他提醒民眾，車禍後應立即就醫、建立完整紀錄並檢視保險 內容，以免錯失理賠與治療時機。

在美西華人學會日前講座中，曾士展指出，加州是全美車禍發生率最高的州之一，幾乎每分鐘都有事故發生，許多人或親友都曾經歷車禍。他分享親身經歷表示，童年時陪伴外婆出門，不慎輕微追撞前車，從此對車禍保險制度產生濃厚興趣。這段經歷促使他投身相關研究與臨床服務，致力幫助病患了解車禍後應有的保護與療癒方式。

他特別強調，車禍發生後應掌握三大重點：其一，了解車禍保險制度與內容；其二，正確應對事故現場；其三，及時接受醫療介入，確保身心康復與合法理賠。他表示，加州法律雖規定責任保險（Liability Insurance）為最低要求，但他建議民眾應主動投保醫療支付保險（Medical Payment，簡稱MedPay）與無保險或保額不足駕駛人保險（Uninsured/Underinsured Motorist Coverage），以保障車內所有人員即使在無責情況下，也能獲得適當醫療賠償。

曾士展提醒，MedPay屬於可選項目，雖然保費不高，但對突發醫療費 用可立即補償，非常實用。他舉例，曾有個案，事主車損700美元，但輕微頸部拉傷導致長期不適，最終花費兩年治療。這顯示即使外觀車損輕微，身體可能仍受創，且初期症狀未必明顯。

講座中也詳述保險理賠常見誤區，例如不少人誤以為「全險」涵蓋所有情況，但實際上理賠內容，需視保單條款而定。若對方保險金額不足，且自身未購買足額的無保險或保額不足保險，往往面臨高額醫療費無法理賠的困境。

曾士展指出，完整且即時的醫療紀錄，不僅有助保險理賠，也能避免未來因病情惡化而失去索賠資格。他建議車禍後立即就醫、拍照蒐證，並於48小時內通知保險公司。如事故造成維修金額超過750美元，還需向加州車管局（DMV）申報。此外，若傷勢影響日常生活或工作，應及早尋求律師協助處理索賠。

在治療層面，曾士展以自身診所經驗，介紹常見的康復方式，包括脊椎矯正、肌肉放鬆、功能性復健運動與物理治療等，同時強調中西醫結合的治療效果最佳。他指出，脊椎神經療法屬非藥物、非侵入性方式，能有效改善神經壓迫、關節錯位、姿勢失衡等因車禍導致的慢性疼痛與功能障礙。若搭配針灸治療，更能加速恢復並提升生活品質。

曾士展提醒，康復不僅止於被動治療，病患自身也需參與復健訓練，例如肌力與平衡練習，才能真正回到正常生活。他呼籲民眾勿因「怕麻煩」而延誤就醫與理賠時機，應積極為自己與家人爭取應有保障。