鑽石吧冰雪節 12月6日登場

鑽石吧訊
鑽石吧12月第一個周六將在當地Pantera Park舉辦2025冰雪節，現場將使用100噸冰雪營造出美麗的冰雪世界。（鑽石吧公園娛樂部提供）
鑽石吧聖誕節、新年好戲連台，一年一度冬季冰雪節暨手工藝品集市（Winter Snow Fest）和購物節緊鑼密鼓籌備中。

鑽石吧今年的冰雪節12月第一個周六（6日）將在當地Pantera Park舉辦，從上午8時至下午2時，現場100噸冰雪將營造出一個美麗的冰雪世界，包括三個雪坡、一個雪地遊樂區，此外還有一個兒童手工區、遊戲和美食區及資訊台，工藝品集市以及各種娛樂活動。動畫角色「弗拉里」、一隻會滑雪橇的企鵝將在現場與大家合影。歡樂可期。

冰雪節免費向民眾開放。但冰雪遊戲需購買門票。市府表示，冰雪節收入將捐助非營利組織。冰雪節謝絕自帶雪橇，市府同時提醒家長不要給孩子們穿暴露腳趾的鞋子，穿長袖衣，最好戴上手套保暖並防止受傷。

為照顧鑽石吧當地居民，冰雪節主辦單位從即日開始預售滑雪手環和活動卡，僅限鑽石吧居民購買，預售至11月21日（周五）截止。預售活動在鑽石吧中心（1600 Grand Ave.）舉行，也可透過www.diamondbarca.gov/recregister線上購買。雪橇手環的活動代碼為3877，活動卡代碼3878。11月24日（周一），預售將正式對外開放。

無限次滑雪橇手環售價10美元，活動卡售價1美元，可參與四項遊戲或活動。個人購買手環數量不限，但滑雪橇手環總共只售800個。

Pantera Park地址：738 Pantera Drive。詳情可洽鑽石吧公園娛樂部909-839-7070或訪問鑽石吧市府官網Winter Snow Fest頁。

