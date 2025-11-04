瑞銀資深基金經理：股市波動勿恐慌拋售

我的頻道

記者張庭瑜／洛杉磯報導
林日昇於美西華人學會財經論壇發表專題演講，深入剖析人工智慧（AI）對全球經濟與投資市場的長遠影響，吸引大批聽眾熱情參與。（記者張庭瑜/攝影）
林日昇於美西華人學會財經論壇發表專題演講，深入剖析人工智慧（AI）對全球經濟與投資市場的長遠影響，吸引大批聽眾熱情參與。（記者張庭瑜/攝影）

美西華人學會1日舉辦年會，邀請瑞士銀行（UBS）管理市場監總經理、資深基金經理林日昇博士擔任主講嘉賓。他以超過30年的資產管理經驗，剖析人工智慧（AI）對投資市場的影響，並分享對全球經濟形勢的觀察。

林日昇指出，投資人若無法承受股市一成至兩成的跌幅，便不應投入任何資金於股票市場。他強調，自己與團隊目前管理約110檔基金，其中個人負責31項投資組合，核心理念是「財富管理不是幫人致富，而是守住已得的財富」。

對於當前美股屢創新高、投資人疑慮是否應「拋售持股」的聲音，林日昇直言，投資關鍵在於是否具備「信仰」，是否相信AI將徹底改變未來。他認為，只要相信AI的長遠潛力，美國經濟與股市未來四至五年仍具高度成長動能。

林日昇以輝達（Nvidia）為例指出，該公司近年營收年增逾五成，毛利率高達八成，即便估值達28倍本益比(Price-to-Earnings Ratio)，仍屬合理。他並指出，與2000年網路泡沫不同，如今科技巨頭現金儲備充足，十大高科技企業合計手握2兆美元現金，基本面穩健。他重申，若今日給予投資人100億元，只能選擇一個市場進行長期配置，美國仍是不二之選。他指出，中國與新興市場曾短暫領先，但過去15至20年整體表現仍不敵美國市場穩定與制度保障。

針對AI對實體經濟的衝擊，林日昇引用瑞銀報告指出，AI若成功取代白領職位，生產力將立刻提升70%。以亞馬遜與Meta為例，兩大企業近月大規模裁員數萬人，並以AI強化營運效率，顯示大型企業正積極布局AI世代。

林日昇亦提醒，市場目前仍面臨兩大風險：一為聯邦政府潛在關門問題，另一為川普時期關稅政策在最高法院的合法性審查。他預估，若法院裁定政策違憲，短期內或引發市場波動，但最終國會仍可能修法延續關稅機制。對於聯準會（Fed）的貨幣政策，林日昇表示，儘管市場觀望聯準會立場，但依據其「維持物價穩定」與「達成最大就業」兩項職責判斷，未來四至五個月內應會降息三次。他認為，當前通膨穩定於3%左右，就業市場則未達最大化水準，符合降息條件。

在論壇問答環節中，有聽眾提問比特幣（Bitcoin）投資看法，林日昇坦言，過去五年未投資比特幣是其「最大錯誤」。儘管他過去對比特幣持保留態度，但如今在合法化後，穩定幣（Stablecoin）已成為美國國債的重要資金來源。他透露，近幾個月已有超過2萬億美元的國債由與穩定幣相關機構購買，未來或成為美國金融市場的新支撐力道。

瑞士銀行（UBS）副管理市場監總經理林日昇博士（中）出席美西華人學會財經論壇，獲...
瑞士銀行（UBS）副管理市場監總經理林日昇博士（中）出席美西華人學會財經論壇，獲頒感謝狀表揚其多年來對華人社區財經教育的貢獻，與主辦單位代表合影。（記者張庭瑜/攝影）

