專家：AI未來五年重塑世界 年輕世代要掌握知識與技能

在1日舉辦的美西華人學會年會論壇上，人工智慧（AI ）專家陳漢平博士以「打造AI未來世界」為題，深入剖析AI現況、潛能與風險，並分享其對人類社會未來的願景。

陳漢平指出，根據目前全球對AI的投資與技術發展速度，預期未來兩至五年內，世界可能發生劇變，「甚至可能變得讓我們都認不出來。」他形容AI所創造的變化不僅快速且深遠，目前社會各領域的AI應用仍如「嬰兒期」，一旦技術成熟，將帶來無限可能。

他舉例說明，例如金融業仍仰賴使用者自行查詢帳戶資訊，醫療檢驗報告缺乏即時說明與指引，這些看似日常的資訊，其實都還未能做到真正智慧化。陳漢平認為，當前社會對AI充滿兩極情感，一方面沉醉於AI的驚奇與便利，另一方面也憂心其帶來的失業與潛在威脅。他形容這種現象為「AI之愛與AI之懼」，許多人彷彿愛上一項技術，就像青少年戀愛般迷戀，但也有不少人深感焦慮，擔心AI搶走飯碗、操控社會，甚至危及人類生存。

回顧AI的發展歷史，他指出目前是「第三次AI熱潮」。第一次始於1960年代，當時技術尚未成熟，最終未能實現目標而進入寒冬。第二次則在1980年代冷戰期間，因美國推動「星戰計畫」而興起，當時AI技術獲大量國防預算支持，雖取得成果，但冷戰結束後市場無法延續應用價值，AI再次陷入沉寂。然而這兩次熱潮所累積的技術與經驗，反而為今日AI發展奠定重要基礎。

面對AI浪潮，陳漢平強調「人人都必須成為AI人才，才能不被淘汰」。他表示，無論是從事AI硬體、軟體系統開發，或是在醫療、金融、交通、文化、教育等各行各業導入AI技術，皆為未來不可或缺的關鍵能力。這不僅是一波技術革命，更是千載難逢的機會。他呼籲年輕世代積極掌握AI知識與技能，迎接產業轉型。

針對AI技術的組成，他進一步解析語音辨識、影像生成、自然語言處理、自動推理等多項核心技術。他以AI主播為例，說明如何透過音頻解構與影像建模，重現名人聲音與動作，使AI在媒體領域亦具極大潛力。不過他強調，寫作與內容設計仍是所有AI應用的根本，未來仍需結合人類的創意與情感，才能展現真正價值。

此外，陳漢平提醒，AI的快速發展同時也伴隨重大風險，必須建立完善的監管技術與制度，包括資訊可追蹤性、隱私保護、資料品質把關及系統安全審查，以防範AI可能對個人安全、社會穩定乃至國家安全造成影響。

談及AI的長遠願景，他展望AI未來可協助人類實現更智慧的生活，從健康照護、自動駕駛、居家安全到長照服務，甚至可能透過智慧治理引導社會對話、化解衝突，為世界和平開創契機。他說：「若AI能引導人類以理性方式尋求共識，提升整體智慧與溝通，或許能為動盪世界帶來穩定與和平。」