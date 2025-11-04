南加中醫公會大型義診紀念針灸合法50年 民眾熱烈參與

針灸師現場為民眾免費針灸。（記者朱敏梓／攝影）

為紀念針灸在加州 合法化50周年這一具有里程碑意義的歷史時刻，南加 州中醫公會聯合會（Southern California TCM Associations）2日在羅斯密社區活動中心，舉辦主題為「2025健康日暨加州針灸合法化50周年紀念」的大型公益義診活動，現場吸引眾多民眾參與。

此次活動提供中醫問診、針灸體驗、中藥諮詢、健康講座等多項免費健康服務，由20多位南加州資深中醫師團隊現場為民眾看診，倡導科學、安全、有效的中醫臨床治療與養生理念。

活動同時回顧1975年加州針灸合法化以來的重要進程，呈現中醫針灸從美國社會邊緣走向主流體系的歷史軌跡與制度化成果。20多位南加州知名針灸中醫師與學術代表參與義診與座談，探討中醫在美國公共健康體系中的角色，以及與西醫系統整合的未來機遇。

此次義診共有約30位針灸醫師參與。（記者朱敏梓／攝影）

南加州中醫公會聯合義診籌委會主任委員李景新醫師指出，1975年7月間，加州前州長布朗（Jerry Brown）簽署由州參眾兩院提交的針灸合法化法案，使中醫針灸療法成為全美首個獲得合法地位的州。50年來，針灸與中醫從社會民間逐步走入主流醫療體系，不僅在疼痛管理、康復治療、身心調養等領域取得顯著成果，更在醫保政策與科研體系中占有一席之地。

民眾進行現場諮詢，了解中醫養生理念。（記者朱敏梓／攝影）

目前加州針灸師執照號碼已核發超過2萬5000號，全美執業針灸人員更高達5萬多名，其中不少是持有其他醫療執照的專業人士，而絕大部分從業人員是非華裔 的主流醫療人士。

李景新表示，此次義診分設內科、外科、婦科、兒科、骨傷科等多個專區，並安排保健教育課程，讓民眾從臨床治療到日常養生全面了解中醫理念。他說：「除了醫之外還有養，把中國醫學的哲理和精神發揚光大。」

南加州中醫公會聯合會舉辦大型公益義診活動。（記者朱敏梓／攝影）

活動現場吸引許多民眾前來諮詢中醫養生、問診與針灸體驗。李景新補充，南加州作為北美中醫針灸發展重鎮，見證無數早期華裔針灸中醫師前輩在推動立法與制度化歷程中的努力與奉獻。此次慶祝與紀念活動，不僅向前輩致敬，也為凝聚老中青三代中醫力量，推動中醫針灸在美國及國際醫療領域、中西醫臨床與學術研究中的進一步融合。