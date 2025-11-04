我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

南加中醫公會大型義診紀念針灸合法50年 民眾熱烈參與

記者朱敏梓／洛杉磯報導
針灸師現場為民眾免費針灸。（記者朱敏梓／攝影）
針灸師現場為民眾免費針灸。（記者朱敏梓／攝影）

為紀念針灸在加州合法化50周年這一具有里程碑意義的歷史時刻，南加州中醫公會聯合會（Southern California TCM Associations）2日在羅斯密社區活動中心，舉辦主題為「2025健康日暨加州針灸合法化50周年紀念」的大型公益義診活動，現場吸引眾多民眾參與。

此次活動提供中醫問診、針灸體驗、中藥諮詢、健康講座等多項免費健康服務，由20多位南加州資深中醫師團隊現場為民眾看診，倡導科學、安全、有效的中醫臨床治療與養生理念。

活動同時回顧1975年加州針灸合法化以來的重要進程，呈現中醫針灸從美國社會邊緣走向主流體系的歷史軌跡與制度化成果。20多位南加州知名針灸中醫師與學術代表參與義診與座談，探討中醫在美國公共健康體系中的角色，以及與西醫系統整合的未來機遇。

此次義診共有約30位針灸醫師參與。（記者朱敏梓／攝影）
此次義診共有約30位針灸醫師參與。（記者朱敏梓／攝影）

南加州中醫公會聯合義診籌委會主任委員李景新醫師指出，1975年7月間，加州前州長布朗（Jerry Brown）簽署由州參眾兩院提交的針灸合法化法案，使中醫針灸療法成為全美首個獲得合法地位的州。50年來，針灸與中醫從社會民間逐步走入主流醫療體系，不僅在疼痛管理、康復治療、身心調養等領域取得顯著成果，更在醫保政策與科研體系中占有一席之地。

民眾進行現場諮詢，了解中醫養生理念。（記者朱敏梓／攝影）
民眾進行現場諮詢，了解中醫養生理念。（記者朱敏梓／攝影）

目前加州針灸師執照號碼已核發超過2萬5000號，全美執業針灸人員更高達5萬多名，其中不少是持有其他醫療執照的專業人士，而絕大部分從業人員是非華裔的主流醫療人士。

李景新表示，此次義診分設內科、外科、婦科、兒科、骨傷科等多個專區，並安排保健教育課程，讓民眾從臨床治療到日常養生全面了解中醫理念。他說：「除了醫之外還有養，把中國醫學的哲理和精神發揚光大。」

南加州中醫公會聯合會舉辦大型公益義診活動。（記者朱敏梓／攝影）
南加州中醫公會聯合會舉辦大型公益義診活動。（記者朱敏梓／攝影）

活動現場吸引許多民眾前來諮詢中醫養生、問診與針灸體驗。李景新補充，南加州作為北美中醫針灸發展重鎮，見證無數早期華裔針灸中醫師前輩在推動立法與制度化歷程中的努力與奉獻。此次慶祝與紀念活動，不僅向前輩致敬，也為凝聚老中青三代中醫力量，推動中醫針灸在美國及國際醫療領域、中西醫臨床與學術研究中的進一步融合。

加州 南加 華裔

上一則

全美最貴5處度假勝地 都不是你以為的高昂都會區

下一則

瑞銀資深基金經理：股市波動勿恐慌拋售

延伸閱讀

5歲童罹A型流感併發急性壞死性腦病 治療4周奇蹟康復

5歲童罹A型流感併發急性壞死性腦病 治療4周奇蹟康復
便祕恐是失智前兆？腸道也會影響大腦 中醫授三大穴道「助腸胃蠕動」

便祕恐是失智前兆？腸道也會影響大腦 中醫授三大穴道「助腸胃蠕動」
變冷提不起勁？中醫教你多吃「這類食材」再加三招化解冬季憂鬱

變冷提不起勁？中醫教你多吃「這類食材」再加三招化解冬季憂鬱
華裔獸醫用針灸 幫動物治病

華裔獸醫用針灸 幫動物治病
加州針灸合法化50周年 11月2日舉辦中醫義診

加州針灸合法化50周年 11月2日舉辦中醫義診
華裔獸醫靠中醫針灸 竟讓癱瘓狗恢復走路

華裔獸醫靠中醫針灸 竟讓癱瘓狗恢復走路

熱門新聞

無證移民擔心隨時可能被遣返，正紛紛向原籍國匯款。（示意圖取自Unsplash.com）

「變賣家產 提前轉移資金」這些人正拼命往國外匯錢

2025-10-30 15:29
理財規畫師建議，在退休階段，理財上追求簡單與成本效率往往才是王道。（示意圖取自Pixabay）

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

2025-11-04 14:38
進入11月意味著感恩節和聖誕節假日降至，在萬物皆漲的當下，好市多會員們充分利用會員福利。（記者張宏／攝影）

好市多黑五 8大食品類好康值得考慮

2025-11-01 18:21
2016年周凱紅翻修廚房時，櫻花剛推出B53型號，她第一眼就被其顏值吸引。（周凱紅提供）

櫻花牌油煙機擁4大優點 消費者讚：「不壞絕對不換」

2025-11-01 02:17
好市多將推出長達一個月的黑色星期五優惠。（好市多官網）

Costco「黑五」特賣長達1個月 折扣商品有這些...

2025-10-27 14:19
30歲中國公民、南加大留學生翁偲喆（又名Steven Weng）面臨八項指控，包括吸毒和四年期間性侵多女性。（洛杉磯市警局提供）

獨╱綑綁+肛門注射...華男博士迷姦案可怕細節曝光

2025-10-28 19:38

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉
太瘋狂 健保暴漲六倍 加州夫妻放棄保險、移居海外

太瘋狂 健保暴漲六倍 加州夫妻放棄保險、移居海外