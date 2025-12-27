亞凱迪亞慶中秋 社區共賞明月

我的頻道

記者邵敏╱亞凱迪亞報導
活動當晚，主舞台節目精彩紛呈。（記者邵敏／攝影）
活動當晚，主舞台節目精彩紛呈。（記者邵敏／攝影）

為慶祝傳統中秋佳節，洛杉磯縣華人聚居城市亞凱迪亞4日晚舉辦中秋慶典。遠近城市民眾齊聚共度佳節，欣賞表演、品嚐美食、體驗傳統的東方文化。現場張燈結彩，充滿節日喜慶氣氛。

（視頻來源：記者邵敏）

活動當晚，主舞台節目精彩紛呈，開場由舞獅隊揭幕，鼓聲震天，彩獅帶來吉祥祝福。依麗舞團呈現古典舞「月下清影竹成溪」，南加州音樂協會演奏「花好月圓」等傳統曲目，梨園舞團帶來古典舞「桃花源」。亞凱迪亞高中學生展現青春活力，演出K-pop韓風現代舞，引來陣陣掌聲；亞市舞蹈團演出「夢蝶」，舞姿如蝴蝶飛動般優美、意境動人。魔術表演、瑜伽舞、男高音獨唱等精彩節目輪番登場。

一年一度中秋活動由亞市政府、華人協會（ACA）與商會聯合主辦。活動地點位於市政府大草坪。惟妙惟肖的人工圓月當空懸掛，到處張燈結彩，現場十分溫馨。人們或在草坪上席地而坐、欣賞節目，或品茶月餅，或帶著孩子參加各種手工活動。親手製作月餅，是當晚活動一大特色，無論大人還是孩子，都樂在其中。活動現場30多個商家、社區攤位，提供豐富資訊；美食餐車香氣四溢。抽獎活動獎品豐富，包括多張禮卡及500美元大獎。

聯邦眾議員趙美心到場致辭，並向主辦方華協、商會頒發獎狀，亞市五位市議員當晚出席支持活動。文藝節目總監廖群（Connie Liao）表示，中秋節象徵團圓與友誼，感謝各界支持，讓社區在明月下共享溫馨夜晚。

惟妙惟肖的人工圓月當空懸掛。（記者邵敏／攝影）
惟妙惟肖的人工圓月當空懸掛。（記者邵敏／攝影）
亞市政府、主辦方工作人員合影。（記者邵敏／攝影）
亞市政府、主辦方工作人員合影。（記者邵敏／攝影）
亞市5位市議員出席支持中秋活動。（記者邵敏╱攝影）
亞市5位市議員出席支持中秋活動。（記者邵敏╱攝影）
亞凱迪亞4日晚舉辦中秋慶典。（記者邵敏／攝影）
亞凱迪亞4日晚舉辦中秋慶典。（記者邵敏／攝影）
民眾齊聚共度佳節，體驗傳統的東方文化。（記者邵敏／攝影）
民眾齊聚共度佳節，體驗傳統的東方文化。（記者邵敏／攝影）

中秋 亞凱迪亞 華人

