亞凱迪亞慶中秋 社區共賞明月

為慶祝傳統中秋 佳節，洛杉磯縣華人 聚居城市亞凱迪亞 4日晚舉辦中秋慶典。遠近城市民眾齊聚共度佳節，欣賞表演、品嚐美食、體驗傳統的東方文化。現場張燈結彩，充滿節日喜慶氣氛。

活動當晚，主舞台節目精彩紛呈，開場由舞獅隊揭幕，鼓聲震天，彩獅帶來吉祥祝福。依麗舞團呈現古典舞「月下清影竹成溪」，南加州音樂協會演奏「花好月圓」等傳統曲目，梨園舞團帶來古典舞「桃花源」。亞凱迪亞高中學生展現青春活力，演出K-pop韓風現代舞，引來陣陣掌聲；亞市舞蹈團演出「夢蝶」，舞姿如蝴蝶飛動般優美、意境動人。魔術表演、瑜伽舞、男高音獨唱等精彩節目輪番登場。

一年一度中秋活動由亞市政府、華人協會（ACA）與商會聯合主辦。活動地點位於市政府大草坪。惟妙惟肖的人工圓月當空懸掛，到處張燈結彩，現場十分溫馨。人們或在草坪上席地而坐、欣賞節目，或品茶月餅，或帶著孩子參加各種手工活動。親手製作月餅，是當晚活動一大特色，無論大人還是孩子，都樂在其中。活動現場30多個商家、社區攤位，提供豐富資訊；美食餐車香氣四溢。抽獎活動獎品豐富，包括多張禮卡及500美元大獎。