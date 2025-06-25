乘船死亡事故 八成未穿救生衣

炎炎夏日在水面上馮虛御風是何等快意的事。（示意圖，取自電動船公司網站arcboats.com）

炎炎夏日中，泛舟作樂是件快意的事。可惜水上的玩樂有相當的風險，海岸防衛隊提供幾點要訣，確保你和親友的安全。

沙加緬度蜂報報導，2023年全國有3844件泛舟意外，造成564人死亡、2126人受傷，財物損失達6300萬美元。大多數致命事故都與溺水有關，大多數死者沒有穿救生衣。夏季意味著人們在加州 的湖泊和河流上度過的時間更長，意外事故也因而更多。

北加 州的河流和水庫在5月份被專家列為「極度危險」，致命的船隻事故已成為頭條新聞。如果遊客要外出漂流、划船、游泳或駕駛機動船，以下是一些安全須知，以確保安全並符合法規：

海岸防衛隊強調，冷水「休克」會在幾秒鐘內使您喪失行動能力，在體溫過低之前，還會加劇呼吸困難和溺水風險。不安全的設備或缺乏裝備也是出現死傷的重要因素，聯邦指南要求船上應攜帶經海岸防衛隊批准的救生衣、滅火器、視覺遇險訊號和發聲設備。缺少這些物品的船隻可能會被扣押或因不安全操作而被開罰。

船隻操作員疏忽或酒駕，包括酒後駕駛、超速駕駛或不安全駕駛，可能導致監禁和最高5000美元的罰款。另外，美國電氣規範和海岸防衛隊安全警報警告稱，電線故障以及電線被水下物體或螺旋槳纏繞可能導致觸電溺水（electric shock drownings）。

無論是乘坐皮划艇、水上摩托車還是只是在游泳圈上漂浮，以下是一些準備工作：穿上救生衣：根據海岸警衛隊的報告，2021年81%的乘船死亡事故是由於溺水造成的，其中83%的人沒有穿救生衣。海岸防衛隊免費給民眾做船隻安全檢查，這項檢查只需時15-30分鐘，可協助確保船隻符合安全標準。民眾可以透過海岸防衛隊網站預訂檢查時間。

出發前請先查看天氣預報，若有暴風雨應避免泛舟。避免飲酒：州政府敦促乘船者不要在水上飲酒。酒駕船隻罪名成立可能導致最高6個月監禁及/或1000美元罰款。七年內第二次違規最高可判處1年有期徒刑，您的船隻也可能被扣押。