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「數分鐘致命」加州海邊這種生物 千萬別碰

聖蓋博谷林蔭健行道重開 華人區車程30分鐘 瀑布壯觀

記者王若然／西拉馬德瑞報導
在林蔭道的盡頭，民眾坐在瀑布旁的水池邊休憩。（讀者提供）
在林蔭道的盡頭，民眾坐在瀑布旁的水池邊休憩。（讀者提供）

在南加州聖蓋博谷，有一條驅車30分鐘即可到達的山間健行道。這裡綠樹成蔭，小溪潺潺，讓人忘卻都市的喧囂，彷彿置身另一個世界。而且，這條健行路盡頭有一條50英尺高的瀑布，目前正值全年水量最大的時候，吸引了很多民眾探奇攬勝。

這條健行道盡頭的瀑布叫做Sturtevant Falls，健行愛好者並不陌生。這條健行道從Chantry Flat出發至瀑布，來回路程大約3.3英里，耗時約1小時30分。這條健行道在當地非常有名，曾在2020年發生「山貓野火」後關閉，最近重新開放。

這條健行道難度為中等，有寬闊的山間道路，也有需要跨越的林間小溪，趣味十足。一路上還可以看到多處人工小瀑布，以及超過百年歷史的石頭小屋。道路盡頭的Sturtevant Falls，目前正值全年水量最大時，瀑布垂下形成小池塘十分清澈，即使在炎炎夏季，也冰涼地沁人心脾。很多健行者喜歡坐在池塘旁，稍作休息，吃點零食，喝點飲料補給體力，享受林間片刻寧靜。

健行道大部分道路都很好走，也有樹蔭遮蔽，適合老人、小孩挑戰，也適合在夏季前往。健行者也被允許帶寵物，但必須拴繩。整個行程中，唯一可能覺得有挑戰性的是回程時的最後那段爬山路。

出發地Chantry Flat位於西拉馬德瑞（Sierra Madre）北部的天使國家森林。從210號高速上的Santa Anita大街出口下來，沿著Santa Anita大街一直往北走，就會看到天使國家森林的入口。開車走一小段山路即可到達Chantry Flat。或者直接在導航中輸入「Chantry Flat Recreation Area」即可。居住在聖谷華人區的民眾，車程僅約30分鐘。

Chantry Flat有幾十個車位的停車場，分為免費以及收費兩部分區域。收費的需要20元。不過在這裡停車，都要繳納「國家森林通行票」（National Forest Adventure Pass），單天的5美元一張，全年的30美元一張。停在Chantry Flat停車場，需要將票展示在車前窗。不過民眾也可以停在Chantry Flat外面的街道兩側，則無需購買此票。民眾可以在REI、國家森林服務辦公室或者Chantry Flat停車場的Adam's Pack Station購票。Adam's Pack Station目前的營業時間為周一至周五：上午9時至下午4時；周六和周日的時間為早上6時30分至下午5時。

加州 寵物 聖蓋博

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