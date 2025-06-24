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因ICE突襲而生恐懼 艾爾蒙地啟動協助

編譯陳盈霖／綜合報導
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艾爾蒙地啟動一項艾爾蒙地關懷計畫，幫助因擔心遭ICE突襲而不敢出門的無證家庭。（艾爾蒙地關懷網站）
艾爾蒙地啟動一項艾爾蒙地關懷計畫，幫助因擔心遭ICE突襲而不敢出門的無證家庭。（艾爾蒙地關懷網站）

巴沙迪那星報報導，艾爾蒙地啟動一項名為「艾爾蒙地關懷」（El Monte Cares）計畫，幫助因美國移民暨海關執法局（ICE）突襲行動而陷入恐懼、隱匿生活的無證移民家庭。該計畫提供食品、法律援助、心理健康支持等服務以緩解社區恐懼，強調團結與慈悲的價值，希望替受影響家庭提供安全保障與基本支持。

領導艾爾蒙地關懷的艾爾蒙地商業聯盟主任阿拉孔（Patricia Alarcon）表示，這是一項區域性合作，幫助ICE突襲巴士站、洗車場、餐廳和其他公共場所後，不敢離家的人士，預計將有數千人報名求助。

該市官員自兩周前突襲行動開始以來，即著手這項計畫。代理市長柯爾特斯（Marisol Cortez）表示，「我們的目標是確保每位居民在這個艱難時刻不會感到孤獨。」這項計畫類似新冠肺炎疫情期間的計畫，提供安全的食品運送、兒童教育支持、嬰兒用品、醫療援助與老人服務等。

艾爾蒙地市議會與洛縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）當天出席計畫啟動儀式，蘇麗絲替該計畫提供10萬美元初始資金。蘇麗絲指出，西裔佔艾爾蒙地近12萬居民的72%，其中有3萬2000居民接受加州糧食券（CalFresh）食品援助，「你們樹立第一個榜樣，我希望其他城市也能跟進。」

聯邦官員近日加大逮捕行動力度。國土安全部稱，他們「正清除街頭上最壞的一群人」。然倡議者表示，這次行動也逮捕許多並非暴力罪犯者。

阿拉孔承諾，任何尋求「艾爾蒙地關懷」者都不會被問及其身分，所有物資將按照安全協議運送。目前他們已幫助的對象多數仍藏匿中。阿拉孔提及一名有三個孩子的母親，丈夫九天前在餐館工作時遭ICE逮捕，由於她也是無證移民，擔心探望丈夫恐被拘留，家中唯一的美國公民是他們年幼的孩子。

洛縣民主黨主席拉莫斯（Mark Ramos）表示，該計畫將成為聖蓋博谷及其他地區移民援助典範。他呼籲停止對社區不斷升級的攻擊行動。艾爾蒙地關懷接受金錢和物資援助、志願者（包括送貨司機）等，可撥打800-622-4302，[email protected]或上elmontebusinessalliance.com。

艾爾蒙地 移民 蘇麗絲

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