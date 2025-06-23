世華婦女會「佳人有約」活動 展現女性多元魅力

絲巾造型講師賴惠絹（左起）、南加州分會會長李敏華、協會總會第一副會長陳玲華及南加分會前會長鄭怡薇在活動現場合影。（記者張庭瑜╱攝影）

世界華人工商婦女企管協會南加州 分會21日下午在天普 市舉行年度代表活動「佳人有約」，吸引近百會員與來賓參與；在兼具專業知識與生活美學課程中，展現社團凝聚力與女性多元魅力。

「佳人有約」圍繞生活、法律與藝術三面向，首場講座由擁有數十年經驗的律師Todd Becker主講。他分享處理巴沙迪那及南加 多起山火訴訟經驗，說明災後如何透過法律途徑爭取補償。

Becker指出，自伊頓野火（Eaton Fire）發生後，已代表近5000位客戶進行訴訟，透過加州政府設立AB 1054法案基金，預估可提供約100億至120億美元賠償資源。他強調，律師團隊有能力實際上庭，並在過去創下數十億美元和解紀錄，包括全美史上最大宗性侵案之一40億美元和解金。

絲巾課程中，講師賴惠絹一邊示範一邊互動，學員們拿出手機錄影記錄，氣氛熱絡。（記者張庭瑜/攝影） 學員們依照講師指導，嘗試不同絲巾打結與配件搭配技巧。（記者張庭瑜╱攝影）

第二場課程由賴惠絹講授「絲巾的教學與運用」，以實際示範引導與會者如何運用絲巾搭配服飾，展現優雅、自信與專屬風格。與會者熱烈回應，紛紛上前試學打結技巧，會場氣氛熱絡。

張綺芳現場示範插花藝術，透過花草設計傳遞美學與生活哲學，獲得與會者熱烈掌聲。（記者張庭瑜╱攝影） 與會者專注投入插花課程，現場花香四溢。（記者張庭瑜╱攝影）

第三場講座由張綺芳擔綱，講題為「花藝學習與創意」，她帶領與會者從花草中汲取靈感，將創意化為藝術，不僅增添生活美感，也培養專注與內在力量。學員實作過程中互動熱烈，現場洋溢歡笑與花香。

南加州分會會長李敏華表示，「佳人有約」是協會經典活動，不僅強化會員間連結，也展現女性在生活與專業領域多元樣貌。

陳玲華（左）與閉達玉在課程後合影留念，成員們以絲巾造型展現學習成果與姊妹情誼。（記者張庭瑜/攝影） 花藝課程結束後，學員們手捧親手完成的作品合影留念。（記者張庭瑜╱攝影）

活動會場布置溫馨雅緻，準備下午茶與豐富禮包，每位與會者均獲贈絲巾、圍裙與面膜等實用贈品。