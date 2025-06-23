世華婦女會「佳人有約」活動 展現女性多元魅力
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世界華人工商婦女企管協會南加州分會21日下午在天普市舉行年度代表活動「佳人有約」，吸引近百會員與來賓參與；在兼具專業知識與生活美學課程中，展現社團凝聚力與女性多元魅力。
「佳人有約」圍繞生活、法律與藝術三面向，首場講座由擁有數十年經驗的律師Todd Becker主講。他分享處理巴沙迪那及南加多起山火訴訟經驗，說明災後如何透過法律途徑爭取補償。
Becker指出，自伊頓野火（Eaton Fire）發生後，已代表近5000位客戶進行訴訟，透過加州政府設立AB 1054法案基金，預估可提供約100億至120億美元賠償資源。他強調，律師團隊有能力實際上庭，並在過去創下數十億美元和解紀錄，包括全美史上最大宗性侵案之一40億美元和解金。
第二場課程由賴惠絹講授「絲巾的教學與運用」，以實際示範引導與會者如何運用絲巾搭配服飾，展現優雅、自信與專屬風格。與會者熱烈回應，紛紛上前試學打結技巧，會場氣氛熱絡。
第三場講座由張綺芳擔綱，講題為「花藝學習與創意」，她帶領與會者從花草中汲取靈感，將創意化為藝術，不僅增添生活美感，也培養專注與內在力量。學員實作過程中互動熱烈，現場洋溢歡笑與花香。
南加州分會會長李敏華表示，「佳人有約」是協會經典活動，不僅強化會員間連結，也展現女性在生活與專業領域多元樣貌。
活動會場布置溫馨雅緻，準備下午茶與豐富禮包，每位與會者均獲贈絲巾、圍裙與面膜等實用贈品。
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