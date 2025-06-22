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庇護政策反致社區恐慌 陳祥寧警告執法「回街頭更危險」

記者張庭瑜／洛杉磯報導
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曾任洛杉磯縣警長候選人競選經理、天普市議員陳祥寧認為，與其讓執法重回街頭、加劇社區恐懼，地方政府更應在監獄內恢復透明且安全的合作機制。（本報檔案照）
曾任洛杉磯縣警長候選人競選經理、天普市議員陳祥寧認為，與其讓執法重回街頭、加劇社區恐懼，地方政府更應在監獄內恢復透明且安全的合作機制。（本報檔案照）

洛杉磯縣近年移民執法爭議延燒，部分地方政府維持庇護立場，中止與聯邦移民暨海關執法局（ICE）合作，引發街頭執法、社區風險升高的反效果。曾任洛杉磯縣警長候選人競選經理、天普市議員陳祥寧指出，若真要保護移民社區與地方安全，關鍵不在「全面切斷」，而是恢復監獄內透明可控的合作機制，將執法行動限制在牢房內，避免將衝突帶入社區。他認為，現行做法，讓前線警員與民眾都處風險中。

陳祥寧指出，造成目前執法混亂局面的轉折點，始於2018年維拉紐瓦（Alex Villanueva）當選洛縣警長。他是洛縣百年來首位擊敗現任的挑戰者，競選時曾承諾將ICE自洛縣監獄系統中撤離。維拉紐瓦上任後兌現承諾，撤除ICE在監獄收押中心（IRC）的據點。

依據聯邦「安全社區計畫」，囚犯入監時透過「Live Scan」掃描指紋並上傳至聯邦調查局（FBI），若ICE發現對象具犯罪紀錄或曾遭遣返，便可於牢房內接管個案，無須進入社區執法。此制度雖受爭議，但可有效將執法行動限制在監獄中，避免社區驚恐與潛在衝突。

然而，陳祥寧指出，即便ICE據點被撤除，維拉紐瓦團隊仍會在特定情況下通知ICE即將釋放的個案，試圖在執法與庇護間取得平衡。不過，此舉遭批「暗助驅逐」，引發輿論壓力，並對地方政府政策產生影響，例如近期格蘭岱市（Glendale）宣布終止與ICE合作，包括不再發送釋放通知。「問題在於，執法動作沒因此停止」，陳祥寧強調。ICE仍透過「Live Scan」掌握個案資訊，當無法在監獄內完成執法，只能等其回到社區再逮捕，「這不僅使執法更公開化、更難預測，也使第一線執法人員與無辜民眾的風險升高」。

對於 「將問題轉移至街頭」做法，陳祥寧直言，現行政策已背離初衷，「目標應是減少衝突與社區恐慌，而非製造更多風險」。他建議地方政府，考慮恢復以監獄為基礎、透明且可控的合作機制，讓ICE聚焦對刑案犯案者的執法，避免無差別社區掃蕩。

不過，政治現實使這一目標難以實現。陳祥寧表示，庇護城市的官員，往往堅守拒絕與ICE合作的立場，而川普陣營則將地方與中央對抗，視為政治宣傳利器，強化其「法律與秩序」選戰訴求，對搖擺選民極具吸引力。「目前雙方都沒有妥協的動力」，陳祥寧分析，除非聯邦政府推動全面改革，或地方重新思考公共安全權衡，否則這場僵局恐將持續。

聯邦移民暨海關執法局（ICE）近期在洛杉磯進行街頭執法，引發民眾抗議，導致社區衝...
聯邦移民暨海關執法局（ICE）近期在洛杉磯進行街頭執法，引發民眾抗議，導致社區衝突風險升高。（美聯社）

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