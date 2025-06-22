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長青書苑堅守傳統書店風格 不搞 「雜貨店」

記者啟鉻／洛杉磯報導
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依然堅持傳統風格的華文書店長青書苑。（記者啟鉻／攝影）
依然堅持傳統風格的華文書店長青書苑。（記者啟鉻／攝影）

在數位浪潮席捲全球、紙本閱讀式微的今天，全美各地的華文書店正一間間悄然熄燈。即使在華人密集的南加州聖蓋博谷地區，昔日隨處在商場或街角的書店，也多數難敵市場壓力，轉型販售彩券、影音、宗教用品與雜貨，只為苦撐一席之地。

然而，在羅蘭岡的太平洋廣場（Pacific Plaza），仍有一方淨土悄悄綻放書香與堅持：長青書苑。這裡沒有琳瑯滿目的零售商品，也不經營代寄包裹、電匯等副業，店裡唯有書架，靜靜承載傳統文化的重量與一位曾經媒體人的不變初心。

經營者李德中（Elizabeth Li）來自中國北京，早年曾在中國從事研究工作，父母都是教育工作者。受家庭文化薰陶，自小培養獨立堅毅性格。「我只做我願意做的事，而且一做就要堅持到底。」這句話，成為她堅守經營傳統風格華文書店23年的座右銘。

讀者在長青書苑看到的書籍雜誌期刊及文化用品。（記者啟鉻／攝影）
讀者在長青書苑看到的書籍雜誌期刊及文化用品。（記者啟鉻／攝影）

李德中表示，她經營的長青書苑，是從南加州著名的長青書局接手而來，承接的不只是「長青」二字，更是一段屬於華人社區的文化記憶。自20多年前踏入書店經營，她從未以生意為出發點。「即使在華文書店最興盛的時期，它也不是商業上最理想選擇。」李德中坦言：「但這是我熱愛的事情，因此從沒想過要靠雜貨生存，也從不關心別人怎麼經營。」

對她來說，書店不只是買賣書籍的地方，更是守護文化與心靈的園地。「我不是在做生意，是在做我喜歡的事。」儘管如今店內營收幾乎全數用來支付房租，經營已是舉步維艱，但她堅定表示：「樂在其中。」

面對同業不斷轉型，有的變身超商，有的兼賣食品與彩票，李德中始終不為所動。「那樣就不是書店了，只是帶點書香的雜貨鋪。我從沒打算變成那樣。」她相信，一家書店的靈魂，在對閱讀與文化的尊重與傳承，而非只追逐利潤。

「我會一直堅持下去，只要還撐得住，我就不會改變這家書店經營的初衷。」李德中的語氣平靜卻堅決，在這個速食文化橫行的時代，她選擇以慢與執著，依然守住屬於華人世界的文化安靜角落。

華人 加州 南加

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