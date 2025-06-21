徐佳青：將設海外續保基金支援台商 最高額度200萬

台灣僑務委員會委員長徐佳青（前排左四）訪問南加州，出席僑界舉辦的感恩餐會，與多位僑領親切互動，表達感謝與敬意，凝聚僑心。（記者張庭瑜／攝影）

台灣僑務委員會委員長徐佳青近日訪問南加州 ，強調政府正積極招募外籍與僑生到台灣，提供獎學金、簡化移民政策，並建立多元就業平台，藉由教育鏈結培育未來人才。她並宣布，僑委會即將推出「海外續保基金」，提供台商紓困貸款支援，最高額度達200萬美元，優先協助信用良好企業。

徐佳青18日晚出席由洛杉磯 台美商會主辦「僑台商產業傾聽之旅」座談會，指出美國現行推動「對等關稅」政策背後的戰略意義，包括處理龐大國債、維護國安與重塑國際經貿秩序。她認為，全球經濟正在重新洗牌，供應鏈模式已從長鏈轉向中短鏈網絡，日本、韓國、台灣、越南等東亞國家，可能在7月9日關稅寬限期前提出具體方案。

談及台灣產業發展，徐佳青指出，台灣已成功轉型為高階研發與設計中心，並以台積電為例，強調全球95%高階晶片均由台灣生產，展現台灣獨特產業生態與競爭力。她並以「夜市文化」說明台灣企業專注各自領域、追求品質精神，是產業鏈成功關鍵。她強調，政府將以多元戰略推動台灣發展，包括：一、排除跨國投資制度障礙；二、解決雙重課稅問題；三、鼓勵台商多元國際布局；四、強化高階製造技術研發。

徐佳青（中）與世華幹部合影。多位幹部長期深耕社區，推動女性僑商交流與發展，是本次活動的重要推手。（記者張庭瑜／攝影）

徐佳青19日出席世界華人工商婦女企管協會會南加 州、大洛杉磯及橙縣分會共同主辦的座談會，以「茶香中凝聚智慧，言診中共築願景」為主題，聚焦四大議題，包括女性僑商影響力與貢獻、海外創業與職場經驗分享、僑界與政府連結與支持，以及攜手共好、打造永續未來等，與女性僑商交流，探討僑界與政府合作可能性。當晚則出席僑界合辦感恩餐會，場面溫馨熱烈，展現台美僑胞情誼。

台灣僑委會委員長徐佳青(前排白外套者)出席世華婦女工商企管協會南加三分會主辦的座談會。（記者張庭瑜／攝影）

座談會中，與會者分享創業初期海外奮鬥經歷，以及在職場中突破「天花板」過程，亦有來自科技、餐飲、法律等領域專業人士現身說法。徐佳青則強調，政府願意傾聽並回應僑界聲音，將致力推動更具體的支持與合作機制，協助僑胞穩健發展，並鼓勵年輕一代女性接棒，發揮影響力。

徐佳青說，此行最重要目的就是「感謝」，感謝南加州僑界多年來在經濟、外交與文化方面持續貢獻。她表示：「我們跑每一分每一秒，就是不願錯過與大家見面機會。」並承諾，政府將持續傾聽僑胞意見，並轉化為具體政策，作為海外台灣人堅實後盾。