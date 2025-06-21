台灣青年創建平台「Ding-go」 助小品牌進軍美國市場

BLIVE GLOABL全體團隊成員合影，平均年齡僅20餘歲，集結設計、工程、行銷與供應鏈背景，共同推動台灣品牌走向北美市場。（廖擎提供）

當台灣中小企業面臨年均20萬至30萬美元的北美拓銷門檻時，一位20多歲的前矽谷工程師廖擎創辦跨境電商 平台「Dingo Ding-go」，以「共享式資源」模式打破傳統買斷制度，讓地方糕餅店也能與義美、來一客等大品牌同台競技。由一群平均年齡20出頭的台灣青年組成的團隊，今年5月平台上線後，在亞米、Weee! 等成熟對手競爭下嶄露頭角。

廖擎曾擔任美國一家台灣上櫃公司總經理，協助多家台灣大型電子與醫療器材廠商拓展美國市場，熟悉品牌行銷、電商操作、倉儲物流與客服管理。他坦言，創業的轉機來自一次突如其來的裁員經歷。「那時我是軟體工程師，生活穩定，收入也好。但被裁員後面臨兩個選擇：繼續找工作，或趁年輕創業。」考量身分限制與對電商的熱情，他選擇後者。

創業初期極為艱辛，團隊採遠端模式，他整日開會回信、與世隔絕，是人生最寂寞卻也最專注的階段。為節省開支，他甚至邀請團隊住進家中共創事業，「那時我意識到，創業不能只是試試看，必須全力以赴，否則只是浪費時間」。

多年輔導企業經驗，讓廖擎深知中小企業拓銷國際的難處：「年花20萬至30萬美元，只有大公司負擔得起。我想創造一個讓台灣品牌以合理成本進軍北美市場的機會。」去年第4季，胖老爹美國總代理主動找上門合作，成為靈感起點。對方手握多個品牌，卻需各自架站、經營社群，成本高又效果分散。廖擎想到：「為何不集中資源共享廣告成本，一起精準行銷？」

BLIVE GLOABL創業初期以居家為工作基地，團隊成員在客廳齊聚遠端會議與內容製作，展現草創期的奮鬥精神。（廖擎提供）

Dingo Ding-go平台採共享倉儲、合併海運、廣告分潤與顧客導流機制，有別傳統買斷制。初期為減輕廠商負擔，提供免運與免費試吃品，雖然每單都虧本，但可協助廠商做廣告，隨著品牌知名度提升，平台也能受益。

位於美國的辦公室中，團隊成員專注於電商平台內容更新與數據分析，顯示青年創業者實戰投入的日常一面。（廖擎提供）

技術創新更讓這支年輕團隊展現強大競爭力。Dingo Ding-go自行開發AI 系統，能自動生成廣告文案、推估商品利潤、追蹤庫存與顧客行為，提升營運效率。「我們大量使用AI工具，甚至自建系統來處理Google廣告、SEO與社群貼文，還能計算每筆訂單損益。」廖擎表示，這讓七人團隊具備超出規模的產能。

BLIVE GLOABL團隊於美國消費性電子展（CES）現場參展，與國際買家面對面交流，積極拓展台灣品牌海外能見度。（廖擎提供）

平台商品橫跨糕餅、飲品、美妝與植物性肉乾，包括義美、來一客等知名品牌，也納入花蓮禮盒、宜蘭糕餅與植物肉乾等地方特色產品。價格也具優勢，如來一客在其他平台售價27美元，在Dingo Ding-go只需9.99美元。「我們能取得更多在地真實食品，雖是小眾市場，實際需求卻很強」。

Dingo Ding-go也結合線下推廣，與茶飲店合作設置客製展售架，由廖擎親戚開設的家具工廠打造，強化陳列效果並營造文化氛圍。同時鎖定大學校園推廣，今年暑假後將與柏克萊加大 （UC Berkeley）台灣學生會合作展架與tabling活動，透過社群口碑擴大影響力，未來並計畫在紐約推出餐車，進一步提高品牌曝光。

回顧創業歷程，廖擎坦言最大轉折是意識到「通路為王」的重要性。「當我幫別人做服務，對方賺錢後不一定繼續合作；但有了自己的平台，數據與選品都在自己手中，才能真正幫助廠商成長。」他希望Dingo Ding-go成為連結台灣文化與北美消費者的社群橋梁，「不只是賣貨，而是傳遞支持台灣廠商的心意」。