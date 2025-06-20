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煙花業者：徵中國關稅 推高成本

編譯組／綜合報導
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去年七月四日在華盛頓舉行的美國國慶日煙花盛演。(美聯社）
去年七月四日在華盛頓舉行的美國國慶日煙花盛演。(美聯社）

美國獨立日兼國慶日的七月四日臨近之際，煙花業界擔憂今年因川普總統向中國徵收關稅，或令點燃煙花慶祝的成本上升。

美國煙花協會（American Pyrotechnics Association）指出，美國的煙花公司幾乎完全倚賴進口中國產品。事實上，美國消費者在商店內找到的煙花，有99%來自中國。

今年較早前，川普政府向中國的進口產品徵收145%關稅。雖然該稅率於上月降至30%，但美國人仍然面對更高的消費價格，而很多公司打從關稅以至運費等各方面的成本，都見上升。

可幸是零售商通常提前一年從中國訂購煙花，而煙花於秋冬季節生產，在7月4日之前運往美國。

加州，某些地區唯一合法的煙花是其包裝上展示著「安全可靠」字眼的標記，這個標記是由加州消防總長（California State Fire Marshal）頒發的。有著這個標記的煙花已安排在6月28日在加州發售。

業界專家建議，今年須早點購買煙花，因為有擔憂指，供應鏈問題可能令煙花的採購更加困難。

明年為美國建國250周年國慶，已有公司預警明年煙花銷售的供應和價格將同告上升。

加州 關稅 川普

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