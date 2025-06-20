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煙花秀、無人機表演 聖谷國慶日多場慶典亮眼

記者王若然／洛杉磯報導
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2024年聖蓋博市國慶活動的無人機表演。（聖蓋博市府提供）
2024年聖蓋博市國慶活動的無人機表演。（聖蓋博市府提供）

隨著2025年美國國慶（7月4日）到來，華人聚居的聖蓋博谷地區，多城市將舉辦慶典活動。傳統上，慶祝國慶會有大型煙花表演，不過最近幾年，部分城市用無人機替代煙花秀，在天空呈現不一樣的美。喜歡煙花的民眾也不必沮喪，聖蓋博谷城市今年的國慶，還是有不少煙花表演。

聖蓋博市將在7月3日（周四）晚5時30分至9時30分，在Gabrielino高中舉辦國慶活動。屆時將有現場表演、餐車、社區資訊攤位、手工及遊戲攤位。晚9時，將有無人機點亮夜空，帶來獨特國慶表演。Gabrielino高中地址為1327 S. San Gabriel Blvd

該活動免費，想要參加的民眾，需提前上網登記https://secure.rec1.com/CA/san-gabriel-ca/catalog?filter=c2VhcmNoPTM3NDU3MzA=。登記已於即日起開放。

亞凱迪亞市2025年的國慶活動，將在6月28日於市中心舉行，時間是下午5時至晚9時30分。屆時也將有美妙的無人機表演，時間為晚9時。該活動還將有現場音樂演唱會、小朋友遊戲、社區攤位等。該活動具體地點為Huntington Dr和Diamond St之間。

此外，民眾還可註冊贏大獎，獎品包括韓國女團BlackPink演唱會門票、亞凱迪亞新建成希爾頓酒店免費住宿一晚、Rei自行車等。註冊網址為https://lp.constantcontactpages.com/sl/YCqMRRr，大獎將在當晚7時於First Avenue Middle School舞台開出。中獎者必須在場，才有資格領獎。

阿罕布拉市將在7月4日（周五）舉辦國慶活動，地點在艾曼索公園（Almansor Park），時間是下午4時至晚9時。其中晚9時將有美麗的煙花表演。該活動禁止民眾攜帶菸酒、燒烤、煙花或武器入場。Almansor Park地點為800 S Almansor Street。

蒙特利公園市將在6月28日（周六）下午4時至晚9時30分舉辦國慶活動。地點是該市巴恩斯公園（Barnes Park），晚9時將有煙火秀。此外，還有現場音樂表演、餐車等。煙火掉落區的McPherrin、Harding和Ramona大街，將在下午4時至晚11時關閉。巴恩斯公園的地址為350 S. McPherrin Avenue

無人機 聖蓋博 亞凱迪亞

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