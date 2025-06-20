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美鐵海岸廊道 洛杉磯─聖地牙哥每日來回增班

編譯胡立宗／綜合報導
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Amtrak Pacific Surfliner。（取自美國鐵路網頁）
Amtrak Pacific Surfliner。（取自美國鐵路網頁）

「LOSSAN Rail Corridor」（洛杉磯聖地牙哥─聖路易奧比斯波鐵路廊道）管理局近日宣布，6月16日起，洛杉磯─聖地牙哥來回再增1班、每日共13班。

美國鐵路（Amtrak）又將LOSSAN的班車稱為「Pacific Surfliner」。媒體「Railway-News」指出，Pacific Surfliner路線由美鐵Amtrak營運，LOSSAN鐵路廊道管理局管理，由聖地牙哥至聖路易奧比斯波共351哩，停靠29站，是美國運量最高的城市間鐵路廊道。

Pacific Surfliner單是2024年的搭乘量就突破200萬人次，年增20%。2025年初已經增加來回2班，原定11月再增1班的期程也提前了半年，既提供更為彈性的行程安排，也能更增加路線的運量。

新增的班次「Train 582」，下午4時10分由洛杉磯聯合車站（Union Station）出發，應於7時04分抵達聖地牙哥聖塔菲車站（Santa Fe Depot）。回程改稱「Train 593」，晚間8時10分從聖地牙哥出發，應於10時57分抵達洛杉磯。

橙縣富樂頓（Fullerton）市長、也是LOSSAN管理局局長的榮格（Fred Jung）表示，Pacific Surfliner的班次增加，落實了他們持續服務南加乘客的承諾，新增班次不只增加行程彈性，也是一個舒適可靠的交通方式。

報導指出，Pacific Surfliner來回班次增為13班後，已經回復新冠疫前的水平，使出發班次更為密集，商務與休閒都更加便利。LOSSAN總經理杰威爾（Jason Jewell）表示，正值夏季旅遊需求大增，擴大服務正是時候，也代表了南加Pacific Surfliner的服務更接近正常水平。

除了洛杉磯─聖地牙哥間的增班，Pacific Surfliner目前還有五班前往聖塔芭芭拉縣戈萊塔市（Goleta），三班從聖地牙哥至聖路易奧比斯波的全程車。美鐵巴士（Amtrak Thruway Bus）還可以連接到灣區的屋崙（Oakland）、聖路易奧比斯波縣的巴索羅布列斯（Paso Robles）、聖塔芭芭拉縣的索夫（Solvang）、河濱縣的印地歐（Indio）。

Pacific Surfliner的列車都配備可調式座椅、插頭、Wi-Fi，與單車與行李托運服務，車上還有Market Café，提供餐飲與當地紅酒、啤酒。報導指出，LOSSAN管理局還計畫繼續擴大營運規模，包括2026年增加洛杉磯以北的班次。

聖地牙哥 洛杉磯 南加

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