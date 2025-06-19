我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「全球百萬美元富豪」美2380萬人居首

矛與盾之爭：美軍鑽地彈如何穿透伊朗深埋地底的核設施？

社團資助擺攤無證移民 籲暫勿上街工作

編譯胡立宗／綜合報導
移民暨海關執法局各地逮人，洛杉磯社團提供無證移民生活費，勸他們暫時不要出門工作。（路透）
移民暨海關執法局各地逮人，洛杉磯社團提供無證移民生活費，勸他們暫時不要出門工作。（路透）

NBC電視台報導，大洛杉磯社團「Local Hearts Foundation」、「K-Town for All」等，已經籌募捐款，發給必須上街擺攤、維持生活的無證移民，以免他們在公共場所遭到移民官的逮捕。

川普政府大力推動遣返無證移民，聯邦移民暨海關執法局（ICE）全美大力執法的場景屢見不鮮，加州無證移民多居住於大洛杉磯等都會區，因此洛杉磯NBC4 報導，此地移民援助社團已經開始行動，發放基本生活費、或代購必需品給無證移民，勸導他們先避避風頭。

「Local Hearts Foundation」是個與南加地產集團「Singer Reality Group」合作的非營利低收家庭扶助基金會，他們已經提供生活費給無證移民，勸導對方暫時不要到公共場所賣東西。

NBC4的報導顯示，其中一人是在街頭賣花的老婦，因為沒有收入就沒有飯吃，雖然知道可能被逮，但還是得出門工作。基金會據稱給了她800美元，夠她支付租金、一陣子不要露面。

基金會在Instagram的一則貼文指出，工作人員今天發現三個街頭攤販，都是父親，邊賣蔬果邊害怕，不是怕車流，而是怕移民官，擔心工作時被逮，「在飽腹與遣返之間，他們沒有選擇」。

「K-Town For All」是社區團體，也在協助街頭小販。他們告訴NBC4，已經籌募到6萬美元，可以幫助36個韓國城（Koreatown）的家庭，支付30天的食物、租金與水電費。

社團的尼斯（Andreina Kniss）告訴NBC4，洛市、Bell、Lynwood、Southgate、South Central等地回傳的消息，水果販、洗車工、賣花的都已經被勸離街頭，「畢竟洛杉磯是個移民城市，我們會盡所能地保護他們」。

新聞周刊（Newsweek）指出，川普競選期間就已經高舉驅逐非法移民的旗號，就任後更是展開全美實際行動，近期更鎖定民主黨主政都市。川普在宣傳平台Truth Social貼文表示，洛杉磯、芝加哥、大紐約隱藏了百萬復百萬的非法移民，移民官必須盡力驅趕。

新聞周刊也指出，雖然川普的政策引發反彈甚至對抗，但部分資訊顯示，連在移民社區內，都還是有部分人支持川普的做法。

非法移民 洛杉磯 川普

上一則

SB 7禁機器人老闆法案 參議會過關

下一則

南加9景點、博物館 觀迎「零元遊」 部分有限定時間

延伸閱讀

彭博曝川普「最快這周末」打伊朗 多個聯邦機構備戰中

彭博曝川普「最快這周末」打伊朗 多個聯邦機構備戰中
川普AI顧問反對嚴限盟友買美晶片：別把市場拱手讓華為

川普AI顧問反對嚴限盟友買美晶片：別把市場拱手讓華為
遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮

遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮
普亭自請調停以伊衝突 川普酸「先解決你的戰爭」

普亭自請調停以伊衝突 川普酸「先解決你的戰爭」
美介入成關鍵 學者：川普恐傾向轟炸伊朗 收割功勞

美介入成關鍵 學者：川普恐傾向轟炸伊朗 收割功勞
美最快今晚攻伊朗？ 川普：我喜歡在前1秒做最終決定

美最快今晚攻伊朗？ 川普：我喜歡在前1秒做最終決定

熱門新聞

好市多新推出桃子奶油蛋糕，獲得網友好評。（記者王若然／攝影）

好市多新款蛋糕上架 網友讚「不甜，好吃」

2025-06-15 18:39
餐廳開業，都有遇到吃霸王餐的經驗。圖為示意圖。（記者張宏／攝影）

10人吃掉400元喊菜太鹹拒付 南加老闆靠這招霸氣逼買單

2025-06-13 02:19
餐廳出示監控影像證據，證明移動屏風前現場已沒有什麼客人了。（記者張宏／攝影）

擺席11桌賴帳 理由遭監控打臉 華人夫婦：寧坐牢也不給錢

2025-06-13 12:23
在美國生活36年的一位南加州祖母，近日選擇自願離境返回墨西哥，與家人含淚道別。（截圖自GoFundMe）

南加婦自我驅逐 華裔混血女兒含淚送別

2025-06-13 15:53
警方驅趕示威人群。路透社

南加「不要國王」遊行生變 示威者與警爆衝突

2025-06-14 22:03
圖為位於內陸地區的一處移動屋社區。（記者啟鉻／攝影）

人生下半場居住首選…退休華人讚移動屋 像「世外桃源」

2025-06-16 12:59

超人氣

更多 >
玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」

玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」
華爾街日報：美國規模最大企業紛紛裁員

華爾街日報：美國規模最大企業紛紛裁員
川普稅改法案 選這2類退休帳戶可受惠

川普稅改法案 選這2類退休帳戶可受惠
華男街頭狂喊「救命、ICE」被五花大綁暴力押走

華男街頭狂喊「救命、ICE」被五花大綁暴力押走
遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮

遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮