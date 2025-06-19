社團資助擺攤無證移民 籲暫勿上街工作

移民暨海關執法局各地逮人，洛杉磯社團提供無證移民生活費，勸他們暫時不要出門工作。（路透）

NBC電視台報導，大洛杉磯 社團「Local Hearts Foundation」、「K-Town for All」等，已經籌募捐款，發給必須上街擺攤、維持生活的無證移民，以免他們在公共場所遭到移民官的逮捕。

川普 政府大力推動遣返無證移民，聯邦移民暨海關執法局（ICE）全美大力執法的場景屢見不鮮，加州無證移民多居住於大洛杉磯等都會區，因此洛杉磯NBC4 報導，此地移民援助社團已經開始行動，發放基本生活費、或代購必需品給無證移民，勸導他們先避避風頭。

「Local Hearts Foundation」是個與南加地產集團「Singer Reality Group」合作的非營利低收家庭扶助基金會，他們已經提供生活費給無證移民，勸導對方暫時不要到公共場所賣東西。

NBC4的報導顯示，其中一人是在街頭賣花的老婦，因為沒有收入就沒有飯吃，雖然知道可能被逮，但還是得出門工作。基金會據稱給了她800美元，夠她支付租金、一陣子不要露面。

基金會在Instagram的一則貼文指出，工作人員今天發現三個街頭攤販，都是父親，邊賣蔬果邊害怕，不是怕車流，而是怕移民官，擔心工作時被逮，「在飽腹與遣返之間，他們沒有選擇」。

「K-Town For All」是社區團體，也在協助街頭小販。他們告訴NBC4，已經籌募到6萬美元，可以幫助36個韓國城（Koreatown）的家庭，支付30天的食物、租金與水電費。

社團的尼斯（Andreina Kniss）告訴NBC4，洛市、Bell、Lynwood、Southgate、South Central等地回傳的消息，水果販、洗車工、賣花的都已經被勸離街頭，「畢竟洛杉磯是個移民城市，我們會盡所能地保護他們」。

新聞周刊（Newsweek）指出，川普競選期間就已經高舉驅逐非法移民 的旗號，就任後更是展開全美實際行動，近期更鎖定民主黨主政都市。川普在宣傳平台Truth Social貼文表示，洛杉磯、芝加哥、大紐約隱藏了百萬復百萬的非法移民，移民官必須盡力驅趕。

新聞周刊也指出，雖然川普的政策引發反彈甚至對抗，但部分資訊顯示，連在移民社區內，都還是有部分人支持川普的做法。