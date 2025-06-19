「史上最大珠寶竊案」 7男尾隨運鈔車劫走上億珠寶

警方調查Brinks公司的裝甲運輸車遭搶劫。圖為示意圖，非本案。（美聯社）

司法部18日宣布，七名南加州 男子被控2022年在加州非建制區Lebec一處高速路休息站，從Brinks裝甲半掛卡車盜走總值1億美元的黃金、鑽石、紅寶石、祖母綠及高級手表。此案被稱為「美國史上最大宗珠寶竊案」。

根據加州中區聯邦檢察官辦公室的起訴書，竊案發生於2022年7月8日。其中一名被告Jazael Padilla Resto當日曾前往聖馬刁縣（San Mateo），偵查當地舉辦的一場國際珠寶展。兩天後，他與數名共犯尾隨一輛Brinks裝甲半掛卡車，該車上載有73袋珠寶。他們一路從聖馬刁跟蹤至加州中央谷地的Buttonwillow及洛杉磯 以北的Lebec兩處休息站。

七名嫌犯於2022年7月11日從該裝甲卡車中偷走約24袋珠寶。然而，文件未說明他們如何進入車輛並取得這些財物。Brinks公司與聯邦檢察官辦公室目前尚未就此發表評論。據稱，犯案後，這群人將贓物轉移至東好萊塢。起訴書還指出，多數被告在案發數日後，停用原本用於聯繫與策劃此次行動的手機。

受害方估算，失竊珠寶總值達1億美元。檢方表示，在17日執行的搜索行動中，已尋獲部分失竊珠寶，但其價值尚不明確，其餘物品的下落仍不清楚。

遭起訴的七名被告，皆來自洛杉磯地區，分別是Carlos Victor Mestanza Cercado（31歲）、Jazael Padilla Resto（36歲）、Pablo Raul Lugo Larroig（41歲）、Victor Hugo Valencia Solorzano（60歲）、Jorge Enrique Alban（33歲）、Jeson Nelon Presilla Flores（42歲）、Eduardo Macias Ibarra（36歲）。

全體被告皆被控兩項重罪，「共謀竊取州際及國際運輸貨物」與「竊取州際及國際運輸貨物」。其中，Mestanza、Padilla、Lugo、Valencia與Alban另遭加控兩項「共謀干擾商業搶劫」與「干擾商業搶劫」罪，以及多項額外竊盜罪名。

起訴書還揭露，Mestanza、Padilla、Lugo與Valencia涉嫌2022年3月2日，在安大略市從一輛州際貨運車中竊取價值24萬573美元的三星電子產品；同年，這四人與Alban還涉嫌搶劫一名貨車司機，奪走價值5萬7377美元的Apple AirTags。

在2022年5月25日，該批嫌犯也曾在南加 州芳塔那（Fontana）一處高速路休息站，企圖以撬棍破壞一輛卡車未果，隨後從另一輛州際貨車中盜走價值1萬4081美元的三星電子產品。