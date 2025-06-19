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南加9景點、博物館 觀迎「零元遊」 部分有限定時間

編譯胡立宗／綜合報導
格里菲斯天文台。（Visit California網站）【visitcalifornia.com/experience/griffith-observatory/】
格里菲斯天文台。（Visit California網站）【visitcalifornia.com/experience/griffith-observatory/】

玩在加州並不便宜，一家四口去一趟迪士尼樂園可能就要千元起跳，但是南加有些地方也可以「零元遊」的，包括本報之前已經介紹過的，圖書館證免費玩加州州立公園

還有些不錯玩的地方也可以免費進入，以下是沙漠太陽報的對州立公園與八個地點的整理：

California State Park／州立公園

免費進入州立公園的方法是要先有圖書館卡，然後向任何一個公立圖書館請領「州立圖書館公園通行證」（State Library Parks Pass），這樣就能一台車免費進入200多個州立公園了。因為有些公園不參加免費遊，所以要先花時間確認那些公園可以，可以免費進入的詳細地圖可至parks.ca.gov/?page_id=862下載。

Autry Museum of the American West／奧特里美國西部博物館

博物館裡可以穿越時空回到開墾時期，一覽浮誇藝術、槍械、好萊塢西部片的道具、原住民的作品等等。

免費時間為周二、三的下午1時至4時，地址是「4700 Western Heritage Way, Los Angeles」。

The Broad現代藝術博物館。（The Broad網站About網頁）【th...
The Broad現代藝術博物館。（The Broad網站About網頁）【thebroad.org/about】

The Broad/現代藝術博物館

兩層樓的展覽空間，長年都有展覽，包括草間彌生的「無限鏡屋」（Infinity Mirror Rooms），往往一不注意就待了幾個小時。

全年免費，地址為「221 S. Grand Avenue, Los Angeles」。

California African American Museum／加州非裔美術館

加州非裔美術館可以參觀無數展演、參加作坊、聆聽討論，並瞭解加州與西部的藝術、歷史與文化。另外，也會展出非裔藝術家的重要作品。

全年免費，地址「600 State Drive, Exposition Park, Los Angeles」。

California Science Center／加州科學中心

中心的展品包羅萬象，人體的、太空的都有，是個適合各年齡層的互動式科普去處。

中心基本免費入場，但特展可能會收費，地址為「700 Exposition Park Drive, Los Angeles」。

Descanso Gardens／德斯康索花園

位在拉肯亞達弗林楚奇（La Cañada Flintridge）的德斯康索花園，園內有號稱南加最美的櫻花、山茶花、鬱金香，愛花人士、攝影愛好者、網紅拍照都是常客。

每月第三個周二免費進場，地址是「1418 Descanso Drive, La Cañada Flintridge」。

Griffith Observatory／格里菲斯天文園區

格里菲斯天文園區是俯瞰大洛杉磯的最佳地點，日間、夜間都很適合，碰到特殊天象時，還可能湧入大量人潮。

園區免費，但停車要收費，天文台Samuel Oschin Planetarium也要門票，地址為「2800 East Observatory Road, Los Angeles」。

The Huntington／漢庭頓園區

漢庭頓園區包括圖書館、美術館與植物園，除了全球學者可以看到抄本、手稿、照片、地圖、雕塑等等藏品，民眾也可以進入中國古典園林「流芳園」，與十數個主題花園。

免費入園必須在每月最後一個周四先預約，當天上午9時開始，下個月的第一個周四的免費日才能入園，地址為「1151 Oxford Road, San Marino」。

The Riverside Art Museum／河濱藝術博物館

河濱藝術博物館原是圖書館，改為博物館後定期展出個人、團體與藏品，涵蓋傳統和當代及現代藝術。隔鄰的「The Cheech Marin Center for Chicano Art & Culture」2022年開幕，展出奇卡諾（Chicano）藝術作品，並解釋其對社會、文化、政治的影響。

9月7日前的周日都能免費入場，博物館位於「3425 Mission Inn Avenue., Riverside」，Cheech Marin Center位在「3581 Mission Inn Avenue, Riverside」。

沙漠太陽報另外提供三個免費入場的方式：

持有SNAP糧食券的，可以以EBT卡進入數百個場館，包括拉荷亞（La Jolla）斯克普斯海洋研究所（Scripps Institution of Oceanography）的Birch Aquarium，與聖地牙哥的「Japanese Friendship Garden & Museum」。

縣內居民可以在特定日入園：橙縣聖塔安那市（Santa Ana）的寶爾博物館（Bowers Museum），聖地牙哥航太博物館（San Diego Air & Space Museum）等。

有些特展也會提供免費優惠，洛杉磯克萊蒙（Claremont）的加州植物園（California Botanic Garden），就會在父親節開放爸爸免費入場。

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