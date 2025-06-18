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AI裁員潮來了？亞馬遜CEO警告未來數年人力將減少

川普頻放狠話 專家警告：別反逼得伊朗先動手

抓得緊 走線客改走險路殞命更多

亞利桑納訊
根據預測，隨著傳統偷渡路線封閉，未來走線人將改走更加偏遠且無法提供人道援助的地區。圖為示意圖。（本報檔案照）
根據預測，隨著傳統偷渡路線封閉，未來走線人將改走更加偏遠且無法提供人道援助的地區。圖為示意圖。（本報檔案照）

儘管川普上任後邊境非法移民遭逮人數大減九成以上，仍有許多人試圖穿越南部邊境進入美國，且轉而採用更為危險的路線與方式，比如沙漠、山區、偏遠無人區等地帶，不僅路途艱難、氣候極端，還缺乏水源與人道救援資源，導致途中死亡風險顯著上升。

根據NBC電台報導，亞利桑納州土桑（Tucson）邊境巡邏隊探員Jesús Vasavilbaso指出，近月來人蛇集團開始讓走線人獨自穿越險峻地形，並透過手機遠端指引方向。許多走線人在無人陪同下被發現，身穿迷彩、腳底貼有地毯碎片以遮掩沙地足跡，這些裝備是人蛇販售的穿越套裝之一，另有水袋、點滴、罐頭與手機等物品，並要求走線人必須購買。

根據聯邦數據，今年2月至4月間，當局在美墨西南邊境共查獲2萬4000起非法入境案例，集中於德州的艾爾帕索、格蘭德河谷（Rio Grande Valley）、亞利桑納沙漠與加州聖地牙哥等地。Vasavilbaso表示，目前查獲的非法入境者大多為單身成年人，以墨西哥、瓜地馬拉、宏都拉斯國民為主；家庭與孩童的比例明顯減少。

由於川普政府增派1500名士兵築牆，並迫使墨西哥部署1萬國民警衛強化南部邊防，導致傳統走線路線遭封鎖，人蛇集團改走偏遠、地勢惡劣的新路線。位於聖地牙哥縣東部的奧泰山（Otay Mountain）便成為走線熱點之一，該地崎嶇難行、氣候極端，今年2月有三名走線人在風暴中凍死；另有一名16歲少女因失溫被救出，其父已死亡。

在亞利桑納州，危險路線集中於索諾蘭沙漠（Sonoran Desert），某些地區需步行45英里才抵達有鋪設道路的地點，需時兩至三天，途中缺水缺糧。國家公園局資料顯示，夏季索諾蘭沙漠溫度經常超過華氏104度，有時甚至飆升至118度。2024年，救援人員與地方政府在亞利桑納州沙漠中發現154具遺體；截至2025年目前為止，又發現40具遺體，多數已成骸骨，研判多為數月甚至數年前失蹤的走線人。

人道組織Humane Borders主任Brad Jones預測，隨著傳統偷渡路線封閉，未來走線人將改走更加偏遠且無法提供人道援助的地區，「那裡多為軍事用地，我們人道團體無法進入。」非政府組織Armadillos創辦人César Ortigoza指出，亞利桑納州的軍事區域如戈德華特空軍轟炸場尤為致命，該組織曾在該區發現12具走線人遺體，其中一人疑似死於爆炸。

5月21日，邊境巡邏隊在亞利桑納盧克維爾（Lukeville）偏遠地區攔截一名人蛇與四名走線人，包括一名49歲古巴女子與一名烏茲別克27歲女子，以及兩名兒童。除了沙漠，人蛇集團也在公路上進行高風險接送。3月28日，兩名瓜地馬拉走線人（其中一名為14歲男童）在德州埃爾莎市（Elsa）落水溺亡，當時人蛇為逃避追捕將車開進運河。該名少年之母向當局表示，為帶兩名子女前往洛杉磯，她支付1萬6000美元給人蛇。

5月9日，德州拉雷多巡邏隊逮捕四名墨西哥走線人與人蛇，當中一人表示他支付7000美元以走線至休士頓。另在5月22日，三名來自墨西哥與宏都拉斯的走線人穿越格蘭德河後被捕，其中一人支付2500美元換取過境許可。三人手腕戴有顯示已付費給販毒集團的手環。

走線 邊境 墨西哥

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