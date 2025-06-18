我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列與伊朗到底誰勝誰負？CNN：關鍵在「這組數字」

英特爾大裁員 砍晶圓製造部門15-20%人力 1萬人恐失業

信用卡滯納金 全美20%成年人交過 今年達140億元

記者張宏／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
信用卡滯納金隨通膨逐年調整。（示意圖，取自Unsplash@cardmapr-nl）
信用卡滯納金隨通膨逐年調整。（示意圖，取自Unsplash@cardmapr-nl）

在美國信用卡持有情況很普遍。信用卡款逾期不還，會產生滯納金和利息；自2010年以來，信用卡機構平均滯納金穩步上升，消費者金融保護局（CFPB）曾在拜登政府期間，通過滯納金限額8美元法案，但川普政府又廢除該案。如今信用卡滯納金隨通膨逐年調整。

銀行設置滯納金的目的，是防止逾期付款與重複違規。CFPB數據顯示，自2010年以來，信用卡機構平均滯納金穩步上升，從2010年底的23美元，上漲至2022年的32美元。追蹤金融數據的WalletHub發現，2025年平均滯納金為30.5美元，最高為41美元，而銀行每年的信用卡滯納金收入約140億美元。例如美國運通卡的滯納金，從30美元到100美元不等，取決卡類型和未償餘額。花旗银行（Citi）標準滯納金多為30美元，如在6個帳單周期內再次逾期，則收取41美元滯納金。大通銀行（Chase）滯納金常在29美元到40美元間。

Citi Simplicity和Apple信用卡目前不收滯納金，而Discover提供可自動免除第一筆滯納金的卡。

由於擔心信用卡公司建立高額罰款的商業模式，2009年國會通過「信用卡問責和披露法案」（CARD Act），該案禁止信用卡公司收取過高的滯納金，並建立更清晰披露和消費者保護措施。然而該規則包括一項豁免條款，允許一些銀行對第一次逾期收取25美元費用，對後續逾期收取35美元費用，並根據每年通貨膨脹率進行調整，這些金額隨後增長到30美元和41美元。

據美聯社報導，CFPB曾在拜登政府期間，估計如果將滯納金上限設置為8美元，美國家庭每年可節省超過100億美元。但這個上限遠低於32美元滯納金平均值，德州法官今年4月推翻該法規，隨後CFPB廢除該規定。

2023年9月消費者報告研究估計，五分之一美國成年人（約5200萬人）在上一年支付信用卡滯納金。CFPB稱，收入較低的人群，支付費用相應較高，有色人種群體和靠工資生活的人負擔最重。

有些信用卡不收取滯納金，但這些卡可能有其他費用、罰款或更高利率。面對滯納金，民眾可致電信用卡公司提出申訴。公司通常會取消這些費用，特別是第一次逾期。如果遇到突然的變故導致入不敷出，可向信用卡發行機構諮詢困難援助計畫，這通常適用失業、疾病、自然災害或其他緊急情況。

拜登 德州 利率

上一則

欠卡債恐傷信用紀錄 還會衍生利息

下一則

裸體村雙屍案 肇因1根熱狗 殺害後藏屍家中

延伸閱讀

聯邦資助「只有利少數族裔」 威州白人乳農又告政府歧視

聯邦資助「只有利少數族裔」 威州白人乳農又告政府歧視
MAGA商品出現會場 陸軍慶祝建軍250周年捲黨派陰謀？

MAGA商品出現會場 陸軍慶祝建軍250周年捲黨派陰謀？
WSJ獨家：拜登政府長期監視馬斯克

WSJ獨家：拜登政府長期監視馬斯克
過去嘲笑拜登走不好 川普今登機險摔倒 踉蹌瞬間全被拍

過去嘲笑拜登走不好 川普今登機險摔倒 踉蹌瞬間全被拍
賓州2不同黨國會議員政策辯論 氣氛友好

賓州2不同黨國會議員政策辯論 氣氛友好
拜登任內瞞認知衰退？川普要查 釐清「自動筆」總統簽名是否違法

拜登任內瞞認知衰退？川普要查 釐清「自動筆」總統簽名是否違法

熱門新聞

好市多新推出桃子奶油蛋糕，獲得網友好評。（記者王若然／攝影）

好市多新款蛋糕上架 網友讚「不甜，好吃」

2025-06-15 18:39
餐廳開業，都有遇到吃霸王餐的經驗。圖為示意圖。（記者張宏／攝影）

10人吃掉400元喊菜太鹹拒付 南加老闆靠這招霸氣逼買單

2025-06-13 02:19
餐廳出示監控影像證據，證明移動屏風前現場已沒有什麼客人了。（記者張宏／攝影）

擺席11桌賴帳 理由遭監控打臉 華人夫婦：寧坐牢也不給錢

2025-06-13 12:23
在美國生活36年的一位南加州祖母，近日選擇自願離境返回墨西哥，與家人含淚道別。（截圖自GoFundMe）

南加婦自我驅逐 華裔混血女兒含淚送別

2025-06-13 15:53
亞裔老奶奶彎腰撿起民眾丟在路上的空瓶。（X@aldobuttazzoni提供）

無視身旁暴亂 華人大媽淡定撿廢瓶 走紅網路

2025-06-10 22:02
洛杉磯宵禁區域。（洛杉磯世界日報采訪中心製圖）

洛杉磯宵禁 一圖看受影響區域 華埠多區域在其中

2025-06-10 21:47

超人氣

更多 >
好市多黑鑽卡會員 6月30日起享這項「特權」

好市多黑鑽卡會員 6月30日起享這項「特權」
市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法

市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法
喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻

喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻
國土安全部官員下令恢復農場、旅館及餐廳的無證移民掃蕩

國土安全部官員下令恢復農場、旅館及餐廳的無證移民掃蕩
每天吃2盎司這種健康零食 預防1/3美國人害怕的疾病

每天吃2盎司這種健康零食 預防1/3美國人害怕的疾病