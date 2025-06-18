信用卡滯納金 全美20%成年人交過 今年達140億元

信用卡滯納金隨通膨逐年調整。（示意圖，取自Unsplash@cardmapr-nl）

在美國信用卡持有情況很普遍。信用卡款逾期不還，會產生滯納金和利息；自2010年以來，信用卡機構平均滯納金穩步上升，消費者金融保護局（CFPB）曾在拜登 政府期間，通過滯納金限額8美元法案，但川普政府又廢除該案。如今信用卡滯納金隨通膨逐年調整。

銀行設置滯納金的目的，是防止逾期付款與重複違規。CFPB數據顯示，自2010年以來，信用卡機構平均滯納金穩步上升，從2010年底的23美元，上漲至2022年的32美元。追蹤金融數據的WalletHub發現，2025年平均滯納金為30.5美元，最高為41美元，而銀行每年的信用卡滯納金收入約140億美元。例如美國運通卡的滯納金，從30美元到100美元不等，取決卡類型和未償餘額。花旗银行（Citi）標準滯納金多為30美元，如在6個帳單周期內再次逾期，則收取41美元滯納金。大通銀行（Chase）滯納金常在29美元到40美元間。

Citi Simplicity和Apple信用卡目前不收滯納金，而Discover提供可自動免除第一筆滯納金的卡。

由於擔心信用卡公司建立高額罰款的商業模式，2009年國會通過「信用卡問責和披露法案」（CARD Act），該案禁止信用卡公司收取過高的滯納金，並建立更清晰披露和消費者保護措施。然而該規則包括一項豁免條款，允許一些銀行對第一次逾期收取25美元費用，對後續逾期收取35美元費用，並根據每年通貨膨脹率進行調整，這些金額隨後增長到30美元和41美元。

據美聯社報導，CFPB曾在拜登政府期間，估計如果將滯納金上限設置為8美元，美國家庭每年可節省超過100億美元。但這個上限遠低於32美元滯納金平均值，德州 法官今年4月推翻該法規，隨後CFPB廢除該規定。

2023年9月消費者報告研究估計，五分之一美國成年人（約5200萬人）在上一年支付信用卡滯納金。CFPB稱，收入較低的人群，支付費用相應較高，有色人種群體和靠工資生活的人負擔最重。

有些信用卡不收取滯納金，但這些卡可能有其他費用、罰款或更高利率 。面對滯納金，民眾可致電信用卡公司提出申訴。公司通常會取消這些費用，特別是第一次逾期。如果遇到突然的變故導致入不敷出，可向信用卡發行機構諮詢困難援助計畫，這通常適用失業、疾病、自然災害或其他緊急情況。