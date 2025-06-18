6/28台灣珍奶節 1000杯飲品免費喝

「台灣珍奶節」將於28日上午在華僑文教服務中心舉行，展現社區齊心推廣台灣文化的熱情。（記者張庭瑜／攝影）

洛杉磯 年度大型文化活動「台灣珍奶節」（Taiwan Boba Tea Festival）將於28日上午在洛杉磯華僑文教服務中心登場，活動完全免費。

珍奶節匯聚10家知名台式茶飲品牌提供超過1000杯珍奶免費試飲，並有鹽酥雞、豬血糕等道地台灣小吃品嘗。特別邀請金曲歌后張秀卿登台演唱代表作，宣慰僑胞思鄉之情。現場還將抽出中華航空、長榮航空台北來回機票等豪華大獎。

台灣珍奶節記者會吸引眾多僑界與商家代表出席，會中介紹活動亮點與協辦單位。（記者張庭瑜／攝影）

活動當天從上午11時起至下午4時，分為兩大主軸：上午的「珍奶小吃文化體驗」及下午的「張秀卿慈善演唱會」。現場將免費提供超過1000杯由十家知名茶飲品牌製作的珍珠奶茶，另有豐富的台灣小吃，包括碗粿、鹽酥雞、豬血糕、茶葉蛋、炒米粉、麻糬、芋頭籤、臭豆腐、烤地瓜、車輪餅等，讓民眾在洛杉磯就能體驗原汁原味的夜市風情。

陳令欣表示，珍奶已成為台灣推廣文化與深化台美交流的重要象徵。（記者張庭瑜／攝影）

十家參與茶飲品牌涵蓋幸福堂、春陽茶事、樂麗杯、快可麗、茶湯會、快樂檸檬、島嶼茶香、85度C、三媽臭臭鍋等知名品牌，分別提供創意珍奶飲品與精緻包裝，並設立集點換贈品活動，鼓勵民眾走訪體驗。小吃區則有專人現場烹調，餐點現做、數量有限，送完為止。下午的慈善演唱會邀請金曲歌后張秀卿獻唱「車站」、「想厝的心情」等代表作，以熟悉旋律撫慰海外遊子的鄉愁。演唱會採憑票入場，活動至下午4時結束。

台灣珍奶節總召集人田詒鴻在記者會中致詞，分享茶飲文化蘊含的鄉愁與創意，盼透過活動喚起海外僑胞對家鄉的連結。（記者張庭瑜／攝影）

活動現場另安排多項文化展演與互動內容，包括台灣原住民舞蹈、三太子開場秀，以及觀光署設立的互動打卡區。現場抽獎活動亦為一大亮點，頭獎為中華航空與長榮航空提供的洛杉磯—台北來回機票，星宇航空亦贊助高額禮券，獎品總值可觀。

茶飲品牌代表如島嶼茶香與春陽茶事介紹其特色產品，包括客製化茶飲、手作配料與來自台灣的原茶原料。車輪餅品牌Alpaca Café也表示，希望藉此活動傳遞台灣家庭口味與年輕世代的創業精神。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長陳令欣表示，珍珠奶茶不只是台灣創意飲食的代表，更是推廣文化的國民外交利器，透過珍奶節這個平台，讓更多人認識台灣的美食、文化與創意，深化台美人民交流。

主辦單位為洛杉磯台美商會、南加州 台美急難救助協會、洛杉磯華美表演藝術協會，指導單位為駐洛杉磯台北經濟文化辦事處及洛僑中心。協辦單位包括南加 州大專院校聯合校友會、世華工商婦女企管協會南加州分會、美國加州客家會等。總召集人為田詒鴻與陳玲華，三位總幹事江瑞瀛、游蕙綾、孟心韻統籌執行規畫，歷時數月籌備，細節完善。

活動地點洛杉磯華僑文教服務中心位於9443 Telstar Ave., El Monte, CA 91731。