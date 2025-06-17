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加密貨幣功過專家激辯 籲監管防詐騙

記者朱敏梓／洛杉磯報導
Turnqey Labs執行長Tyrone Ross描述加密貨幣的潛力。（ZOOM會議截圖）
Turnqey Labs執行長Tyrone Ross描述加密貨幣的潛力。（ZOOM會議截圖）

自2009年比特幣問世以來，加密貨幣被視為顛覆傳統金融的新希望，但在耀眼光環背後，其潛藏的風險與陷阱也愈來愈難以忽視。美國社區媒體（ACoM）13日舉辦線上論壇，邀集產業界、政府部門與學術界專家，探討虛擬貨幣快速崛起的原因、受益與受害人群，以及現行政策與詐騙亂象帶來的社會隱憂。

讓窮人用低成本獲金融服務

Turnqey Labs執行長Tyrone Ross以自身經歷，說明虛幣的潛力。他自幼成長於無銀行帳戶家庭，成年後進入華爾街工作，親身感受到傳統金融系統的排他性與不公。他認為，比特幣與區塊鏈技術誕生，是對當前金融體制的正面挑戰「即使沒有銀行帳戶，也可以用手機跨國匯款、轉帳。加密貨幣就像數位現金，讓貧困人口能用極低成本獲得金融服務。」

Ross指出，美國境內約有500萬人「無銀行帳戶」，更有1200萬人生活在銀行沙漠區（距離銀行10哩以上），而傳統銀行的月費與罰金，往往對低收入戶形成沉重負擔。他強調，虛幣技術能打破地理與制度藩籬，提供公平的金融接觸權。

全美僅7%成年人 使用加密幣

然而，Better Markets衍生性金融政策主管Cantrell Dumas則提出警訊。他指出，儘管少數族裔使用加密貨幣的比例較高，但全美僅約7%的成年人實際使用加密貨幣，真正拿來消費的更不到1%。Dumas警告，加密貨幣目前仍屬高度投機資產，其波動性對財務緩衝有限的家庭尤其危險。詐騙案件也迅速增加。

根據FBI統計，2023年加密貨幣相關詐騙造成逾56億美元損失，2024年更激增至93億美元，成長66%。詐騙手法包括龐氏騙局、假投資平台、釣魚簡訊與冒名勒索，尤其針對高齡族群與金融識讀能力不足者。

Dumas並點出「比特幣ATM」的地理分布問題，這些僅收現金、不提供退幣機制的設備，多設置在低收入、非裔與西裔社區，交易手續費可高達20%。他直言，這種收費與設計形式，實質上是另一種財務剝削。

川普家族靠幣圈大賺

前聯邦貿易委員會（FTC）高級顧問Elizabeth Kwok補充，許多加密貨幣詐騙其實是「舊瓶裝新酒」，利用投資人對「錯過比特幣致富機會」的恐懼（FOMO心理），設計各種快速致富陷阱。她提醒民眾應警覺「突如其來的投資邀約」、「只收加密貨幣付款」、「要求快速匯款」及「用技術術語蒙混視聽」等常見騙術。

在政策層面，Bloomberg資深記者Zeke Faux則揭露前總統川普家族近年積極進軍加密貨幣市場，推出數個項目，包括World Liberty Financial與迷因幣WLFI，銷售額高達5億多美元，其中大部分資金流入川普家族帳戶。他質疑，當政府的監管政策與總統家族自身的幣圈生意密切相關，利益衝突恐難避免。

對此，Ross回應指出，盡管幣圈確有不肖之徒，但若僅以偏概全否定其潛力，無異再度排除弱勢群體於金融改革之外。他強調，與其貶低加密貨幣的使用者，不如提供正確教育，協助他們避開風險並善用科技。

隨著Walmart、Amazon等大型企業宣布進軍穩定幣市場，加密金融的影響力已日漸擴大。與會專家一致呼籲，政府應制定兼顧創新與消費者保護的監管機制，避免下一波加密貨幣泡沫再次重創基層社會。

虛擬貨幣 比特幣 低收入

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