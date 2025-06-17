拒刮鬢角遭解雇？員工告In-N-Out歧視

一名In-N-Out漢堡連鎖店前員工稱，因堅持保留象徵文化身分的鬢角而遭歧視性對待與開除，因此提告。（該公司網頁）

NBC 4電視台報導，一名曾任職於康普頓（Compton）In-N-Out漢堡店的非裔 男子稱，因堅持保留象徵文化身分的鬢角而遭歧視性對待與開除，憤而提告，求償超過300萬美元。

年僅21歲的奧本（Elijah Obeng）12日向洛杉磯 縣康普頓高等法院遞交訴狀，指控In-N-Out公司涉及非法解雇、種族歧視 、騷擾、故意造成情緒困擾，以及未能防止上述歧視與報復行為，導致他遭受嚴重情緒困擾與名譽損害。

奧本是一名非裔男子，自高中畢業後進入In-N-Out康普頓分店工作。他在訴狀中指出，任職期間常被管理人員挑剔未符合公司著裝規定，該規定要求員工須佩戴帽子並將頭髮完全收納其中。

隨著頭髮漸長，奧本為配合規定開始編髮，卻仍遭主管指責鬢角未符合要求，並要求他剃除鬢角。然而奧本認為鬢角是其文化認同的一部分，對此命令感到羞辱與歧視，並選擇拒絕配合。

自表明不願刮除鬢角後，奧本表示他開始遭到差別待遇，包括被放大檢視工作表現，甚至因其他員工未被處罰的行為而遭懲處。他也被排除在升遷機會之外。

2024年5月25日，奧本再度因鬢角問題被主管勒令回家修整。當時多名同事在場，讓他倍感羞辱。他告訴主管將按排班表回來上班，但數日後卻接到解雇通知。公司給出的理由是過往多次的紀律處分，但奧本認為實際原因是他拒絕服從涉嫌歧視的指令。

目前，In-N-Out公司尚未對此案發表任何回應。