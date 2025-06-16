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出國減、國旅增 國家公園大缺工 暑期景點恐塞爆

記者張宏/洛杉磯報導
美國的國家公園因為預算裁員嚴重，供需失衡可能導致景點擁堵。（記者張宏／攝影）
美國的國家公園因為預算裁員嚴重，供需失衡可能導致景點擁堵。（記者張宏／攝影）

各級學校的暑期假已開始，礙於出行成本上漲和聯邦裁員等原因，今年暑期美國民眾可能會面臨國內航班和景點擁堵的狀況。據美國航空報告公司（Airlines Reporting ）報告，今年暑期計劃出國旅行的美國人減少，而國內旅行增長4%。但與此同時，美國的國家公園因為預算裁員嚴重，供需失衡可能導致出現景點擁堵狀況。

紐約時報報導，美國航空報告公司追蹤全球約三分之二的機票銷售數據顯示，今年美國國內旅行增長4%，而今年夏天計劃出國旅行的美國人越來越少，這可能會使美國國內目的地變得格外擁擠。今年4月美國旅行社機票銷售額達到88億美元，比去年同期下降4%。透過線上預訂的旅客出行數量年增6%，而同期休閒和商務旅客出行數量分別下降4%和6%。該公司首席商務官Steve Solomon表示，商務旅行面臨日益加劇的經濟不確定性及4月下旬的復活節假期，這影響同比的商務旅客出行量。雖然面臨一些宏觀經濟阻力，但國內和國際旅行的整體旅客人數仍高於2024年的水平，顯示出旅行需求彈性。

同時國家公園的人員短缺可能影響一些旅遊熱點體驗。每年有超過3.3億人參觀美國63個國家公園及國家公園管理局管理的數百個歷史遺跡和其他景點，而預算削減導致的人員短缺可能會影響這些地方的旅遊服務。一些最受歡迎的公園如今已出現交通排長隊的情況。

作為川普政府削減聯邦僱員的一部分，負責管理國家公園管理局的內政部於2月解雇1000多名國家公園管理局員工，隨後又有700多名工作人員提交辭呈。公園管理局將僱用數千名臨時暑期工，但在繁忙的夏季，公園管理處管理的數百個景點可能會出現人手不足的情況。那些計劃出行的遊客可以提前規劃，透過查看公園管理處線上指南網站，或許可事先預訂通行證。

现在美國國家公園要求即日至7月6日和8月28日至10月31日期間乘車進入公園的遊客，除購買公園通行證還需購買定時入場券（Timed Entry Tickets），露營或健行外的遊客必須於上午7時至下午4時進入，無票遊客可在上午7時前或下午4時之後進入。也可提前六個月透過網站www.Recreation.gov或撥打電話 1-877-444-6777 預訂。

機票 紐約時報 復活節

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