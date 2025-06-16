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6月19日六月節自由日 洛杉磯６大慶典

編譯胡立宗／綜合報導
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西好萊塢市將於21日慶祝六月節。（西好萊塢市網頁）
西好萊塢市將於21日慶祝六月節。（西好萊塢市網頁）

六月節（Juneteenth），又稱自由日（Freedom Day），是每年6月19日的紀念日，慶祝遭奴役的非裔重獲自由。ABC 7電視台整理了南加多個具規模的慶祝活動：

・Juneteenth DGSOM Community Celebration

6月18日上午11時至下午2時在UCLA La Kretz Garden and Pavilion舉行，地址為707 Tiverton Dr, Los Angeles, CA 90095，網站為medschool.ucla.edu，活動內容包括音樂、小吃與遊戲。細節可向洛杉磯加大的Office of Inclusive Excellence詢問並預約（medschool.ucla.edu/groups/office-of-inclusive-excellence）。

・Repossessions and Reparations

加州非裔美術館（California African American Museum）6月19日舉行特展，地址為600 State Dr, Los Angeles, CA 90037，詳見caamuseum.org。

參加者包括Chelle Barbour、Kenyatta A.C. Hinkle（Olomidara Yaya）、Rodney Ewing、Curtis Patterson與Marcus Brown，他們解說自己的左品外，還將由策展人Bridget R. Cooks導覽。

・Melanin in the Parks／公園之黑

日期為6月19日，地點為迪士尼樂園（Disneyland）的Main Street Station，活動將在下午1時開始，宣傳文稿稱活動將充滿魔力、美食、飲料、遊戲與獎勵，但參加者都須穿著與六月節相關的服飾。詳細說明可見melaninintheparks.com。

・Juneteenth Celebration and Concert

6月19日至22日，曼哈頓灘市（Manhattan Beach）將舉行該市的首度六月節慶祝會，包括19日在Bruce's Beach Park與22在Polliwog Park的活動，詳情可看manhattanbeach.gov。

．West Hollywood Juneteenth Celebration／西好萊塢六月節慶典

日期為6月21日，地點是647 N San Vincente Blvd.的West Hollywood Park，參見weho.org的說明。

市府歡迎大家一起慶祝六月節暨自由日，除了有美食、音樂、表演，還有非裔 老闆的各式攤位，當天12時至下午4時都可免費進場。

・La Function Juneteenth Celebration

LA Function將在6月21日舉辦六月節慶祝活動，地點為好萊塢的Academy LA，地址為6021 Hollywood Blvd, Los Angeles, CA 90028，可上lahiphopevents.com查詢。內容包括知名DJ、驚喜活動、美食餐車、動人表演，時間是當天的下午2時至晚間9時。

非裔 好萊塢 洛杉磯加大

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