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被冤持有冰毒 華人遇無妄之災

記者王若然╱洛杉磯-多倫多報導
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加拿大華人陳旭今年6月8日於多倫多華人鐵路工人紀念碑前留影。（陳旭提供）
加拿大華人陳旭今年6月8日於多倫多華人鐵路工人紀念碑前留影。（陳旭提供）

居住在加拿大安大略省多倫多市的陳旭，五年前經歷一場無妄之災。那天清晨，他被當地警方突擊逮捕，檢方指控其持有冰毒（methamphetamine）。陳旭認為，可能是警員對亞裔的「臉盲」，造成此次錯誤逮捕。而警方的錯誤，給他生活造成重創；他花費整整兩年才洗脫冤情，並在去年開啟提告警局和司法廳的訴訟路，訴請償賠。

清晨突被捕  一頭霧水

陳旭表示，事情始於2020年5月11日清晨，當時他正在睡夢中，突然一群人闖入他租住的房屋內。起初他還以為是搶劫，快速鎖住臥室門，然而闖入者砸破房門，拿槍指著命令他躺下，並給他戴上手銬。就這樣，陳旭被警方逮捕。

被捕後，陳旭得知，警方指控他以走私、製作為目的持有冰毒。冰毒的英文「methamphetamine」，他當時是第一次聽說。陳旭於被捕當天的下午繳納保釋金獲釋，等待後續審訊。回家後，他用谷歌查了這個詞的含義。

根據當時警方在社群平台X發布的消息，這場輯毒行動收繳20公斤冰毒、100公斤麻黃素等毒品和現金，共逮捕包括陳旭的12人。不過警方並未在陳旭的房間搜出任何毒品。

在之後兩年的官司中，陳旭代表自己開始與檢方的拉扯。為確保程序公正，官方為陳旭安排一名公辯律師。陳旭一開始不清楚為何捲入販毒，直到2020年10月左右，律師給他看了一張照片並詢問，是否為圖片中黑色凱迪拉克Escalade的車主。陳旭這才意識到，是警方抓錯人。

陳旭介紹，警方當時調查毒品案時，在多倫多郊外Etobicoke地區發現製毒廠，並查知一名駕駛凱迪拉克休旅車的亞裔男與該製毒廠有關。在後續跟蹤中，這輛凱迪拉克停在陳旭租住的房屋外。陳旭說，警方在製毒廠外拍到了開這輛車的人，是一名矮胖亞裔，但這輛車的註冊車主照片，卻是一名70多歲的老人。警方又調查陳旭停在房屋外的雪佛蘭Cobalt轎車，查出陳旭身分，通過對比製毒廠外拍到的照片，誤以為陳旭就是開凱迪拉克的人。

不在場證明 駁檢方指控

在製毒廠外拍到的犯罪嫌疑人照片，成為警方給陳旭定罪的唯一「證據」。在與檢察官爭論過程中，陳旭提出多項不在場證明，包括在警方跟蹤凱迪拉克車的時候，陳旭正在公司中發郵件，做工作紀錄。陳旭還提出警方調查他的手機定位，可以洗脫他的嫌疑。

在庭審過程中，陳旭質問檢方是否有做這些查證，對方表示「沒有」。檢方表示，即便警方扣留陳旭的手機等電子設備長達14個月，也沒有對這些進行調查。陳旭說，涉案警員在庭審中表現得十分傲慢。

陳旭表示，從警方拍攝的卡迪拉克駕駛人的照片研判，此人是他的「吳」姓室友。吳室友自2020年陳旭被捕那天後，就消失無蹤。陳旭當時租住的房屋內，共有九人居住。陳旭認為，很可能是調查人員對亞裔面孔的「臉盲」，造成誤認。

一場無妄之災 生活巨變

檢方起訴陳旭一案，2022年9月變為「擱置」（Stay）。按照檢方當時給出的理由，該案已不具備「起訴標準」，但並未說明具體原因。按照當地法律，「擱置」狀態的案子，檢方可以在之後的一年內重新進行庭審，超過期限，則不得再審訊。在該案轉為「擱置」後，當時庭審法官對陳旭說︰「祝你好運，不得不說，你代表自己的工作做得很棒，你現在自由了。」

雖然檢方對陳旭的指控告一段落，但他的生活卻再也回不去。陳旭被逮捕前，就職多倫多社區房屋公司（TCHC），是該公司的項目總監，這是一間公家機構。陳旭被逮捕後不到三周，該公司就解僱他，截至2025年6月已五年過去，61歲的陳旭依舊沒有工作。陳旭目前對警方、安大略省及聯邦司法廳分別以「調查不足」發起兩個民事提告，分別要求賠償2000萬加幣（約1472萬美元）。

陳旭說，他希望通過這段經歷，提醒在北美的華人，注意北美司法體系中的不公，積極維護自身權益。

警方在社群平台X發消息，指出2020年5月11日的毒品突襲行動繳獲大量毒品。（取...
警方在社群平台X發消息，指出2020年5月11日的毒品突襲行動繳獲大量毒品。（取自X@OPPCommissioner）
製毒廠外監控拍下亞裔男駕駛凱迪拉克休旅車，將製毒物品搬進建築內。警方當時研判，該...
製毒廠外監控拍下亞裔男駕駛凱迪拉克休旅車，將製毒物品搬進建築內。警方當時研判，該亞裔男就是陳旭。（庭審資料）

亞裔 華人 加拿大

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