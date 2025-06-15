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洛市議員提案 全市新屋免車庫 建築成本最多可省3.8萬元

編譯胡立宗／綜合報導
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車庫增加新建成本，可達3萬8000美元。（記者孫愛薇／攝影）
車庫增加新建成本，可達3萬8000美元。（記者孫愛薇／攝影）

每戶合宜宅（affordable housing）都蓋車庫很可能變成不可負擔房。洛杉磯市議員布盧門菲爾德（Bob Blumenfield）與拉曼（Nithya Raman）近日提案，要求將部分地區已經實施的「新屋免車庫」制度，擴展至全市，以增加合宜宅的供應量。

柏克萊加大「特納住房創新中心」（Terner Center for Housing Innovation）2020年的研究發現，新建可負擔住房時，每增加一個車庫就會增加3萬8000美元的成本。

非營利媒體LAist引述康乃爾大學（Cornell University）都市規畫學者曼維爾（Michael Manville）的研究指出，附帶車位時，租金多半會增加200美元。曼維爾的都市規畫學位來自洛杉磯加大（UCLA），因此特別探討洛市的車位問題。

報導另外指出，具備車庫的住宅，屋主每年可能還得花數千元維持；但很多洛杉磯人早就想「輕車」（car-light）或「無車」（car-free）了，沒有車庫的新屋可能會讓他們下定決心捨棄買車。

加州州法已在2022年允許公共運輸據點附近的新屋可以沒有車庫；舊金山、沙加緬度等地，也已同意市內新建案可以不設車庫。

洛市議員想要仿效、提案擴及全市的出發點是，在洛市新建案已經停滯多年下，降低新建成本，才吸引更多建商蓋房，同時又能平抑租金。但是洛市韓國城（Koreatown）等區域，本來街邊停車早就一位難求，再不蓋車庫，LAist說部分居民認為當地將成停車地獄。

除了街邊停車問題，還有人的質疑來自想生小孩，成人伴侶還可以把車停到附近街區，但帶著孩子就很難了，自家停車顯然更為合理。

不過全案目前還只是研擬階段，要求市府人員回報，全市新屋不蓋車庫的可能影響。不過，提案另一個影響層面更廣的部分是，將不設停車處所的規定擴及商業建案，小型店家或是街邊攤販不需要停車位，但亞馬遜（Amazon）卻沒有規定要設停車場，導致送貨車占據了社區停車位，放寬小店家的停車規定，不過是還它們一個公平競爭的起點，

綜觀全局，LAist說，最能一針見血的評論，來自非營利合宜宅機構「Abundant Housing L.A.」的執行長康馬雷克（Azeen Khanmalek）。他說，大家該問的問題是，蓋房子是要給人住，還是給車住？

洛杉磯加大 租金 柏克萊加大

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