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防災 天普市府砸19萬採購柴油備用發電機

記者張庭瑜／天普市報導
天普市在強風災害後強化市政基礎建設，包括更新緊急發電系統，確保在停電期間市政廳與緊急應變中心持續運作。（pexel示意圖）
天普市在強風災害後強化市政基礎建設，包括更新緊急發電系統，確保在停電期間市政廳與緊急應變中心持續運作。（pexel示意圖）

洛杉磯天普市議會決定，否決所有「市政廳暨緊急應變中心（EOC）」備用發電機汰換工程所收到的投標案，並改由市府透過Sourcewell政府採購合作機構，直接向Quinn Power Systems採購一台功率200kW的柴油備用發電機，預算金額為19萬9000美元。

天普市政府指出，此項採購計畫可強化災害期間市政設施的運作能力，確保EOC與市政廳在停電時持續提供服務。

今年1月7日，天普市遭到強烈風暴侵襲，時速高達70哩的強風吹倒大量樹木、街道受阻，並造成大範圍停電。市府當時啟動設於市政廳的EOC統籌應變，並臨時調用外部發電設備支援作業。

市議會3月4日核准推動備用發電機替換計畫，並編列35萬美元預算，涵蓋設備採購、安裝與相關行政程序。3月28日公告招標，至4月22日共收到數件標案。不過，市府技術部門審查後認為，投標價格與條件不具優勢，依據市法條款，建議全數駁回並改為使用替代採購方案。

根據市府說明，透過Sourcewell平台進行合作採購，可獲得Caterpillar（卡特彼勒）C7.1柴油發電機，具備美國環保署與南岸空氣品質管理局標準，並配置隔音罩、24小時燃油槽、防漏油設計、自動轉換開關等，享有兩年原廠保固。整體報價為18萬588美元，符合市府既定財務規畫。

市議會也同步授權市府經理修正原設計圖與標案文件，針對設備安裝工程重新公告招標，授權簽訂最高不超過15萬1000美元的安裝合約。根據市府研判，此案符合加州「環境品質法」（CEQA），屬於既有設施升級，無須重新進行環境影響評估。

天普市政府表示，本案有助強化災時基礎設施韌性，符合市府施政重點，包括維護市政連續性、提升生活品質與推動基礎建設永續發展。

天普 加州 洛杉磯

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