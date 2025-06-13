極光打擊樂團 重登南加州舞台

極光打擊樂團28日晚間在帶來睽違六年的感動演出，團員以震撼節奏與動人旋律深深打動觀眾，現場氣氛熱烈。（讀者提供）

由身心障礙者組成的極光打擊樂團，日前於橙縣 拉古那伍茲演藝中心（Laguna Woods Performance Center）舉行感人至深的音樂會，睽違六年再度登上美國舞台，感動全場觀眾起立鼓掌。

這場巡演原訂2020年舉辦，但因新冠疫情 延期。極光打擊樂團透過打擊樂表演，突破語言與身體條件的限制，展現音樂無國界、感動無障礙的力量，也證明演奏者以毅力與熱情敲出動人生命樂章。

演出當晚於晚上7時登場，長達近兩小時，總計演奏13首樂曲。曲目編排別具巧思，除展現震撼人心的打擊樂技巧外，也融合多首美國流行樂與台灣民謠。其中團長何鴻棋重新編曲的「黃昏的故鄉」，節奏明快，勾起不少遊子思鄉之情。

何鴻棋指出，希望透過音樂的力量，觸動每位聽眾的心弦，也讓更多人認識極光打擊樂團與這群不平凡的演奏者。他強調，多數團員面臨不同程度的身心挑戰，甚至是複合性障礙者，但從未將「障礙」作為樂團標籤，「極光是音樂的傳播者，更是一種信念的展現」。

談及訓練過程的挑戰，何鴻棋坦言，團員最大困難是「維持專注力」。有些人注意力僅能維持三秒，而一首樂曲往往長達數分鐘，他需不斷提醒團員「看著我、跟著我」，這是技巧與意志的雙重考驗。他表示，秘訣就是「愛心與耐心」，這份長年陪伴與鼓勵，正是極光打擊樂團最動人的價值所在。

今年適逢極光樂團成立20周年，從初期單一團體，已發展為三至四個分團，吸引更多新血加入。何鴻棋特別感謝成員的付出，以及廖彬淳與「公益平台文化基金會國際分會」長年支持，促成本次美國巡演。另亦感謝北美洲台灣旅館公會總會、南加州 旅館同業公會、長榮航空、拉谷娜山莊華人聯誼會等單位協辦，成就此次橙縣演出。