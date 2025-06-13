羅蘭岡新開自動洗車店免費體驗 華人排隊

車輛進入洗車通道後可見「Rowland Heights Express Car Wash」標誌明顯，現場工作人員會先行進行前處理。（記者張庭瑜/攝影）

羅蘭岡近日新開一家全自動洗車店，開幕期間推出免費洗車活動，許多民眾專程前往，體驗免下車、免預約、免登記的快速洗車流程。活動從即日起至15日止，期間提供「陽春版洗車」免費服務，並可加價升級其他高階方案。

洗車店採用全自動化設備，車主無需下車，車輛即可完成泡沫洗車（Soft touch wash）、免擦乾淨水洗（Spot free rinse）與強力烘乾（Power dry）等基本程序。店內並設有免費自助吸塵區，讓民眾清理車內更便利。除了免費的「陽春版洗車」外，該店也提供三種付費升級方案，讓有需求的車主可自行補差價體驗更完整的服務內容。Deluxe方案，在基本洗車流程之外，增加封體蠟與輪圈亮光劑，針對車身與輪圈提供額外保護與清潔效果。Premium方案，則再升級，包含三重拋光、輪胎光亮劑，使車輛外觀更具光澤感。 洗車入口處設有自助付款機與服務牌，民眾可視需要選擇從Classic至最高級Graphene Ceramic Fusion等多種洗車方案。（記者張庭瑜/攝影） 洗車店設有大片自助吸塵區，供完成洗車的顧客免費使用，不少車主趁著好天氣細心清理車內環境。（記者張庭瑜/攝影）

Lava Fusion方案為店家主打的「最超值」選項，提供終極護理、專用擦車毛巾及車內芳香劑，同時涵蓋上述所有高階洗車項目，是最完整、最頂級的一套服務。

平時習慣使用投幣式自助洗車的王先生表示，他為了省錢，通常都在住家附近的老式洗車場花兩元親自動手洗車，但聽說新開洗車店免費，服務又完整，決定這次改變習慣去嘗鮮。

社群媒體 對這項免費活動推波助瀾，許多使用者分享洗車流程與現場照片，吸引更多人前往。有網友留言指出，「不需要下車、也不需給小費 ，直接排隊開進去就能洗」，還提醒第一次使用自動洗車的車主，記得手動收折後視鏡以避免損傷。

記者實際走訪現場發現，整體動線流暢，若能挑選適當時段，如中午或上午10時前，基本上可避開下午車潮高峰，等待時間不長。現場觀察發現，多數前來體驗的車主為華人 ，甚至不少是開著家庭車輛、全家出動一同參與，場面熱鬧。

呂小姐受訪時表示，她是在朋友分享的限時動態中看到洗車活動，隨即選在中午時段前往，「洗得很快也乾淨，沒想到下午再經過時隊伍已經排到門口，看起來大家消息都很靈通！」由於免費活動僅到15日止，預料未來幾日民眾仍將持續湧入。洗車業者提醒，建議車主避開午後尖峰時段，提早到場可大幅減少等待時間。