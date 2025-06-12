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南加三寶媽被遣返 控訴拘留中心條件惡劣：餓到假裝吃東西

洛杉磯訊
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南加州一名母親在出席例行移民聽證會時被ICE逮捕並迅速遣返墨西哥。（示意圖來自美聯社)
南加州一名母親在出席例行移民聽證會時被ICE逮捕並迅速遣返墨西哥。（示意圖來自美聯社)

一名在南加州居住長達35年的母親，日前在出席例行移民聽證會時，被美國移民暨海關執法局（ICE）當場逮捕並迅速遣返墨西哥。其女兒控訴拘留中心條件惡劣，並痛述母親離別前的最後話語，引發社區強烈關注。

52歲的瑪麗亞（Maria Valeriano Perez）是三名子女的母親，過去多年在范杜拉縣（Ventura County）擔任清潔工。根據家屬表示，她於6月4日前往參加一場例行性移民約談，本以為將獲得案件更新，沒想到卻被ICE執法人員當場上銬帶走，之後被送往洛杉磯市中心的聯邦拘留中心，並最終遭遣返至墨西哥南部瓦哈卡州（Oaxaca）。

女兒艾莉卡（Erika Perez）表示，得知母親被捕時震驚不已，尤其是母親所描述的拘留中心內景象，更令她心碎不已：「她跟我說，裡面的女性不停敲門，哀求要食物，餓到只能假裝在喝水、吃東西。」

不只如此。艾莉卡表示，她的舅舅魯道夫（Rodolfo Ponce Flores）也在6月6日於洛市中心Garment District的一次突襲行動中被ICE拘捕。僅僅數日內，他已被轉送至南加州三個不同縣市的拘留設施。艾莉卡說：「我們試圖去探望他，但他們說不行，連律師都不能進去。」

儘管瑪麗亞表示已接受自己恐怕無法取得美國公民身分的事實，但對親友造成的影響難以彌補。「她在離開前告訴我，要我好好照顧弟妹，一切會沒事的。」艾莉卡哽咽地說：「我真的很傷心，她已經走了，現在只留下我一個人照顧另外兩個弟妹。」

根據川普政府最新政策，像瑪麗亞這樣遭遣返的個案，未來十年將無法再申請重返美國。

目前已有民眾為瑪麗亞一家在GoFundMe平台發起募款活動，以協助家屬度過難關，另有一項募款活動用於支援被拘留的舅舅魯道夫。

遣返 移民 ICE

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