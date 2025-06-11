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因31年前命案 越華裔男再遭ICE逮捕 被列入優先遣返對象

記者張庭瑜／洛杉磯報導
潘正強1994年曾涉高中畢業派對槍擊命案，造成二死七傷，日前因非法居留與重大前科遭ICE逮捕。（取自ICE官方Facebook專頁）
潘正強1994年曾涉高中畢業派對槍擊命案，造成二死七傷，日前因非法居留與重大前科遭ICE逮捕。（取自ICE官方Facebook專頁）

聯邦移民暨海關執法局（ICE）近日接連在洛杉磯展開聯合行動，突襲三處營業場所，逮捕約45名非法居留者，其中包括49歲越南籍華裔潘正強（Cuong Chanh Phan， 音譯），他曾於1994年因涉及震驚南加州社區幫派槍擊命案被定罪服刑。如今，基於其非法身分及重大前科，已被列入優先遣返對象。

1994年6月，當時年僅18歲潘正強與幫派成員參加位於聖瑪利諾市（San Marino）高中畢業派對時，因發生口角被驅離。該幫派成員返回現場，持自動步槍與手槍朝在場群眾掃射，造成2死7傷。警方指出，所使用武器包括九釐米手槍、AK-47步槍、兩把霰彈槍及一把可更換槍管、能發射不同口徑子彈點0.38口徑手槍。

事件發生後，超過120名執法人員展開大規模搜索，在聖蓋博谷多地同步執行搜索與逮捕行動，查獲槍械與涉案車輛。警方表示，嫌犯多為來自越南華裔青年，隸屬一個活躍已近20年越裔幫派，亦涉嫌其他未破命案。警方曾向亞裔事務專責單位求助，最終透過另一宗汽車盜竊案調查突破瓶頸，得以破案。

此次遣返行動，引發當地亞裔廣泛討論。部分人士認為，儘管當事人已服刑多年，但鑑於其所涉為重大暴力犯罪，加上非法入境事實明確，依法遣返是必要之舉。亦有人指出，許多1975年後離開越南難民家庭，因社會資源有限，其第二代常面臨教育斷層與社會邊緣化，致使部分青少年誤入歧途，不宜簡化為個人道德失敗。

ICE方面表示，潘正強因有重大暴力前科且屬非法居留，已列為公共安全威脅，依法應遣返回原屬國。根據現行移民法律，即使曾於美國服刑，只要非公民身分者涉及重罪，仍可依法遣返。目前尚未公布潘正強實際遣返日期，惟相關法律程序已啟動。

遣返 越南 亞裔

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