我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐森：加州不會是最後一個 我們正親眼目睹民主遭受攻擊

民調：搖擺選民挺川普強硬處理洛杉磯動亂 紐森不得民心

洛杉磯警方逮捕36名無證客移民 經文處澄清：無台灣人

記者張庭瑜／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
南加一處地下夜總會逮捕36名中國無證客，稍早傳出被捕人士也包括來自台灣的民眾。（X@HSI Los Angeles影片截圖）
南加一處地下夜總會逮捕36名中國無證客，稍早傳出被捕人士也包括來自台灣的民眾。（X@HSI Los Angeles影片截圖）

洛杉磯警方日前突襲工業市一處地下夜總會，逮捕36名無證移民。國土安全局洛杉磯分局（HSI Los Angeles）X官方帳號指出，這批被捕者中，包括中國和台灣人，引發台僑社群及媒體關注。對此，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處展開查證，聯絡負責此案的美國移民暨海關執法局（ICE）承辦人員，要求提供中華民國國籍之逮捕名單資料。不過經核實，「無台灣人涉案」。

經文處指出，為何社媒推文被捕者包含台灣人士，真實原因不得而知，惟美方可能因該夜總會平時有台灣人及中國人出入，因而推測這次也有台灣人遭逮捕。逮捕消息出爐後，立即請求對方協助查核被捕者身分及國籍，ICE人員隨後花一整天時間，逐一核對所有被捕者資料，並經過兩次確認，正式回覆「無台灣人涉案」。

經文處強調，對類似案件，經文處處理原則，是先確認是否有當事人遭台灣通緝。若有，會先通報台灣警政署刑事警察局，並在美方遣返時，安排警力於當事人返台落地後移送地檢署。若無通緝紀錄，則協助當事人取得必要旅行證件，協助其順利完成遣返手續。

經文處也進一步說明，美方對這類無證移民事件，系依據移民法處理，並非刑事案件。針對被遣返人員，台灣移民署會派員確認人別（身分查證），並就有無違反中華民國移民法部分進行調查。經文處也將持續與美方保持密切聯繫，查證以及確保資訊正確。

移民 遣返 洛杉磯

上一則

漢亞龍超市（H Mart）

下一則

屋頂太陽能費用過高 最高院認同

延伸閱讀

洛杉磯宵禁 一圖看受影響區域 華埠多區域在其中

洛杉磯宵禁 一圖看受影響區域 華埠多區域在其中
洛杉磯進入緊急狀態 宵禁適用地區和豁免者有哪些？

洛杉磯進入緊急狀態 宵禁適用地區和豁免者有哪些？
洛杉磯市長宣布：10日起部分地區實施宵禁

洛杉磯市長宣布：10日起部分地區實施宵禁
川普批加州示威者「畜牲」：洛杉磯變垃圾堆 要長期駐軍

川普批加州示威者「畜牲」：洛杉磯變垃圾堆 要長期駐軍
川普指控「加州州長」付錢給洛杉磯抗議民眾 又改口說是別人

川普指控「加州州長」付錢給洛杉磯抗議民眾 又改口說是別人
市長譴責川普製造混亂 將LA當成強硬政策實驗場

市長譴責川普製造混亂 將LA當成強硬政策實驗場

熱門新聞

櫻桃盜竊案中，警方逮捕三名華人。（聖荷昆縣警局）

華人大爺大媽組團偷摘櫻桃 下場慘了

2025-06-08 14:44
富國銀行大樓。 (谷歌地圖)

單親媽一年的噩夢 5元小費變5000元帳單

2025-06-05 18:37
TSA表示，好市多會員卡並非政府頒發的有效證件，不應被視為合法的身分識別方式。（記者劉子為/攝影）

TSA：好市多會員卡不能登機 但這些證件可以

2025-06-06 15:45
在美國替孩子取名相當自由，但也仍有其規範。（路透）

不開玩笑 在美國取這11個名字違法

2025-06-07 17:56
華埠百老匯大道上，一台垃圾桶車正在燃燒，周圍聚集許多民眾。（記者劉子為/攝影）

直擊╱洛杉磯示威 火光、殘骸、爆裂聲 深夜仍戒嚴

2025-06-09 14:25
現場至少有100人圍堵聯邦執法人員車輛。（木林森提供）

ICE突襲洛市中心抓捕無證客 裝甲車被百人包圍抗議

2025-06-06 18:53

超人氣

更多 >
習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注
快到了才發現飛機太大無法降落 美航班機緊急改降羅馬

快到了才發現飛機太大無法降落 美航班機緊急改降羅馬
司法部長公布在洛杉磯騷亂對聯邦幹員丟石頭的嫌犯身分

司法部長公布在洛杉磯騷亂對聯邦幹員丟石頭的嫌犯身分
路透報導美中貿易會談已結束 但美財政部發言人卻說…

路透報導美中貿易會談已結束 但美財政部發言人卻說…
洛杉磯宵禁 一圖看受影響區域 華埠多區域在其中

洛杉磯宵禁 一圖看受影響區域 華埠多區域在其中