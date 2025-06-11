洛杉磯警方逮捕36名無證客移民 經文處澄清：無台灣人

南加一處地下夜總會逮捕36名中國無證客，稍早傳出被捕人士也包括來自台灣的民眾。（X@HSI Los Angeles影片截圖）

洛杉磯 警方日前突襲工業市一處地下夜總會，逮捕36名無證移民 。國土安全局洛杉磯分局（HSI Los Angeles）X官方帳號指出，這批被捕者中，包括中國和台灣人，引發台僑社群及媒體關注。對此，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處展開查證，聯絡負責此案的美國移民暨海關執法局（ICE）承辦人員，要求提供中華民國國籍之逮捕名單資料。不過經核實，「無台灣人涉案」。

經文處指出，為何社媒推文被捕者包含台灣人士，真實原因不得而知，惟美方可能因該夜總會平時有台灣人及中國人出入，因而推測這次也有台灣人遭逮捕。逮捕消息出爐後，立即請求對方協助查核被捕者身分及國籍，ICE人員隨後花一整天時間，逐一核對所有被捕者資料，並經過兩次確認，正式回覆「無台灣人涉案」。

經文處強調，對類似案件，經文處處理原則，是先確認是否有當事人遭台灣通緝。若有，會先通報台灣警政署刑事警察局，並在美方遣返 時，安排警力於當事人返台落地後移送地檢署。若無通緝紀錄，則協助當事人取得必要旅行證件，協助其順利完成遣返手續。

經文處也進一步說明，美方對這類無證移民事件，系依據移民法處理，並非刑事案件。針對被遣返人員，台灣移民署會派員確認人別（身分查證），並就有無違反中華民國移民法部分進行調查。經文處也將持續與美方保持密切聯繫，查證以及確保資訊正確。