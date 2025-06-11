騙老人逾1100萬雇15人洗錢 華女恐囚20年

亞凱迪亞華女Cynthia Song對一項洗錢罪，供認不諱。（Pexels）

南加州亞凱迪亞市（Arcadia）一名華裔 女子10日對被控的洗錢罪認罪。她組織洗錢團夥，對從年長者騙取的超過1100萬美金進行洗錢。

今年43歲的Cynthia Song（又名Iris Song，Xin Wang），當天對一項合謀洗錢重罪認罪，最高可判處聯邦20年監禁。Cynthia Song於2024年10月從墨西哥旅行回美時被捕，她被關押至今。

根據她的認罪書，至少在2022年12月至2024年10月期間，Cynthia Song有意與其他合謀者洗錢，金額達數百萬。這些不義之財主要來自全美數百名被騙的老年人，受害人將錢通過不同銀行匯款給Cynthia Song及同夥，隨後這些錢被快速轉至海外帳戶，主要是位於中國的帳戶。

作為國際洗錢計畫的一部分，Cynthia Song的海外同夥騙取美國數十名受害人的大量錢財。他們假扮政府和執法人員，欺騙受害人稱他們需要付錢解決法律問題，否則會面臨潛在法律後果；又或是假扮成客服，電腦或技術支持公司，向受害人謊稱必須付錢才可以解決各種各樣的電腦問題或線上支付問題。

當受害人被騙後，Cynthia Song的團夥指示受害人匯大量欠款，數額在1000美元至40萬美元間，至Cynthia Song等騙子團夥控制的在洛杉磯 地區的銀行。這些帳戶一旦收到受害人的錢款，Cynthia Song立刻聯繫她雇用的同夥，快速將受害者的錢轉移至中國。如此一來，即便受害者向相關機構上報，這些錢也無法追回。

Cynthia Song在施行國際洗錢計畫中，雇用了至少15人，其中多數為居住在洛杉磯的華裔，其中一些人為非法移民 。Cynthia Song指使這些同夥開設公司、銀行帳號，進一步掩蓋洗錢。之後，Cynthia Song指示手下，何時以及如何將受害人的錢轉移，以及對銀行撒謊。當Cynthia Song接到受害者的打款後，他們會迅速將錢轉移至國外，通常在數小時內，這樣受害人即便意識到被騙，也無法追回錢。

在這些騙局中，Cynthia Song和同夥共計騙取美國180多位受害人的超過1169萬2931美元錢財。Cynthia Song及其手下對其中金額的5%至10%進行分成。

美國地方法官Stanley Blumenfeld Jr.安排9月16日對Cynthia Song進行判刑聽證，最高可獲20年聯邦監禁，並向受害人賠償損失。