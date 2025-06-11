我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐森：加州不會是最後一個 我們正親眼目睹民主遭受攻擊

民調：搖擺選民挺川普強硬處理洛杉磯動亂 紐森不得民心

柑縣台美商會邀稅法專家 解析如何因應川普新稅法

橙縣訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州柑縣台美商會在橙縣華僑文教服務中心舉辦新稅法專題講座。（橙僑中心提供）
加州柑縣台美商會在橙縣華僑文教服務中心舉辦新稅法專題講座。（橙僑中心提供）

加州柑縣台美商會(TCCOC)6月8日下午在橙縣華僑文教服務中心舉辦新稅法專題講座，邀請稅務及法律專家解析關於川普新稅法，並對如何

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處領務組鄭如惠組長致詞。（橙僑中心提供）
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處領務組鄭如惠組長致詞。（橙僑中心提供）

因應提出專業見解，吸引商會會員及社區僑民踴躍出席參與。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處領務組鄭如惠組長受邀出席活動，並表示美國總統川普近日宣布的各種稅法政策，讓世界各國為之震撼，也可能影響未來台美關係發展，今天專程來到橙縣參與這個活動希望跟專家學習汲取經驗。

加州柑縣台美商會會長陳啓耕僑務委員致詞。（橙僑中心提供）
加州柑縣台美商會會長陳啓耕僑務委員致詞。（橙僑中心提供）

加州柑縣台美商會會長陳啓耕僑務委員表示，川普稅法政策幾乎一日一變，海外台商莫不受其影響無所適從，很榮幸邀請到劉大伸律師及葉旭旻會計師兩位專家來到現場跟大家分享解惑，並向大家介紹現任副會長暨財務長葉旭旻即將接任下任商會會長帶領商會繁榮進步，繼續貢獻僑務。

劉大伸律師專精商業訴訟，以「川普關稅引發的挑戰:維護現金與流動性的法律策略」為題，分享如何利用法律程序保守公司資金，希望大家儘可能避免訴訟。葉旭旻會計師則是針對川普稅改2.0大又美法案(One Big Beautiful Bill Act，簡稱OBBB)，就OBBB法案進程、「減稅與就業法案」(Tax Cuts and Jobs Act)相關要到期條款、OBBB稅法改革等進行解析。現場問答討論互動熱絡，還有人以自身專業分享更多其他稅法相關資訊，與會者皆獲益良多。

當天活動由張欣珠僑務顧問主持，林翠雲、邱垂煌僑務諮詢委員、楊博盛僑務顧問、楊怡文、官振洋僑務促進委員及多位商會成員到場參與支持，充分展現僑社對推廣稅務及法律法知識的重視並促進僑台商交流互惠。

川普 加州 橙縣

上一則

「州長單挑總統」川普做球 紐森把危機玩成轉機

下一則

騙老人逾1100萬雇15人洗錢 華女恐囚20年

延伸閱讀

川普扳回一城 法院裁准可暫時續推全球關稅政策

川普扳回一城 法院裁准可暫時續推全球關稅政策
川普批加州示威者「畜牲」：洛杉磯變垃圾堆 要長期駐軍

川普批加州示威者「畜牲」：洛杉磯變垃圾堆 要長期駐軍
川普指控「加州州長」付錢給洛杉磯抗議民眾 又改口說是別人

川普指控「加州州長」付錢給洛杉磯抗議民眾 又改口說是別人
不顧加州政府反對 川普派陸戰隊進駐洛杉磯

不顧加州政府反對 川普派陸戰隊進駐洛杉磯
川普不排除援引「叛亂法」控制加州騷亂

川普不排除援引「叛亂法」控制加州騷亂
華府周六閱兵 川普：將強力應對抗議民眾

華府周六閱兵 川普：將強力應對抗議民眾

熱門新聞

櫻桃盜竊案中，警方逮捕三名華人。（聖荷昆縣警局）

華人大爺大媽組團偷摘櫻桃 下場慘了

2025-06-08 14:44
富國銀行大樓。 (谷歌地圖)

單親媽一年的噩夢 5元小費變5000元帳單

2025-06-05 18:37
TSA表示，好市多會員卡並非政府頒發的有效證件，不應被視為合法的身分識別方式。（記者劉子為/攝影）

TSA：好市多會員卡不能登機 但這些證件可以

2025-06-06 15:45
在美國替孩子取名相當自由，但也仍有其規範。（路透）

不開玩笑 在美國取這11個名字違法

2025-06-07 17:56
華埠百老匯大道上，一台垃圾桶車正在燃燒，周圍聚集許多民眾。（記者劉子為/攝影）

直擊╱洛杉磯示威 火光、殘骸、爆裂聲 深夜仍戒嚴

2025-06-09 14:25
現場至少有100人圍堵聯邦執法人員車輛。（木林森提供）

ICE突襲洛市中心抓捕無證客 裝甲車被百人包圍抗議

2025-06-06 18:53

超人氣

更多 >
習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注
快到了才發現飛機太大無法降落 美航班機緊急改降羅馬

快到了才發現飛機太大無法降落 美航班機緊急改降羅馬
司法部長公布在洛杉磯騷亂對聯邦幹員丟石頭的嫌犯身分

司法部長公布在洛杉磯騷亂對聯邦幹員丟石頭的嫌犯身分
路透報導美中貿易會談已結束 但美財政部發言人卻說…

路透報導美中貿易會談已結束 但美財政部發言人卻說…
洛杉磯宵禁 一圖看受影響區域 華埠多區域在其中

洛杉磯宵禁 一圖看受影響區域 華埠多區域在其中