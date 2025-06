雲思妙想音樂藝術節 歌迷朝聖韓流王者G-DRAGON

G-DRAGON新專輯「Übermensch」背景大看板吸引人們在這裡拍照留念。(記者張宏/攝影)

亞裔 音樂廠牌88rising在5月31日和6月1日在巴沙迪那玫瑰碗 舉辦為期兩天的雲思妙想音樂藝術節(Head in the Clouds),音樂節吸引數萬名觀眾。音樂節匯集多名來自中國、韓國和美國的亞裔音樂家,其中韓國藝術家G-DRAGON作為第一天表演的壓軸,用他的「Power」征服現場觀眾,吸引其華人 粉絲到場支持,且他新專輯「Übermensch」周邊商品幾個小時內就售罄,不少觀眾感嘆他「不愧是韓流的王者」。

音樂節正值88Rising成立10周年,現場集結亞裔最出色的嘻哈歌手一起共度這個特別時刻,展示亞裔音樂在美逐年進化發展的蓬勃生命。 (Head In The Clouds Festival圖片) GD粉絲頭戴著圍巾模仿近期其標誌性打扮。(Head In The Clouds Festival圖片) 1日晚上的壓軸演出是由嘻哈歌手王嘉爾打造。(Head In The Clouds Festival圖片)

玫瑰碗變身為音樂海洋,尤其5月31日天氣悶熱,主辦方現場發放礦泉水提醒觀眾補水防暑。全場匯集不同音樂舞台和MAMA's 夜市的各式美食,最受歡迎的當屬G-DRAGON新專輯「Übermensch」周邊商品區。現場不僅有新專輯背景大看板,吸引人們在這裡拍照留念,同時出售相關主題的T恤帽子和服裝等,價格從幾十美元到100多美元不等。華人Tiffany孫31日下午5點來排隊時,商品已所剩無幾,只剩兩款T恤,帽子和絲巾都被搶購一空。她說,現場每人限購,但還是很快就被搶光,大家太愛G-DRAGON(簡稱GD)。

現場的確聚集很多GD華人粉絲,因為他們或拿著GD個人和組合的應援燈,或頭戴著圍巾模仿近期GD標誌性打扮。粉絲Susan黃表示,她13歲就聽GD的歌,如今她已28歲,GD是伴隨著她青春歲月的人,也是她時尚榜樣。為近距離看他演出,她和朋友們在烈日下等了數個小時,距他上次來洛杉磯開演唱會已過去八年,這次看到他宛如重生進化的表演讓她覺得一切都值得,大呼他是「獨一無二的」的韓流王者。

