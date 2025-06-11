雲思妙想音樂藝術節 歌迷朝聖韓流王者G-DRAGON
亞裔音樂廠牌88rising在5月31日和6月1日在巴沙迪那玫瑰碗舉辦為期兩天的雲思妙想音樂藝術節(Head in the Clouds)，音樂節吸引數萬名觀眾。音樂節匯集多名來自中國、韓國和美國的亞裔音樂家，其中韓國藝術家G-DRAGON作為第一天表演的壓軸，用他的「Power」征服現場觀眾，吸引其華人粉絲到場支持，且他新專輯「Übermensch」周邊商品幾個小時內就售罄，不少觀眾感嘆他「不愧是韓流的王者」。
玫瑰碗變身為音樂海洋，尤其5月31日天氣悶熱，主辦方現場發放礦泉水提醒觀眾補水防暑。全場匯集不同音樂舞台和MAMA's 夜市的各式美食，最受歡迎的當屬G-DRAGON新專輯「Übermensch」周邊商品區。現場不僅有新專輯背景大看板，吸引人們在這裡拍照留念，同時出售相關主題的T恤帽子和服裝等，價格從幾十美元到100多美元不等。華人Tiffany孫31日下午5點來排隊時，商品已所剩無幾，只剩兩款T恤，帽子和絲巾都被搶購一空。她說，現場每人限購，但還是很快就被搶光，大家太愛G-DRAGON（簡稱GD）。
現場的確聚集很多GD華人粉絲，因為他們或拿著GD個人和組合的應援燈，或頭戴著圍巾模仿近期GD標誌性打扮。粉絲Susan黃表示，她13歲就聽GD的歌，如今她已28歲，GD是伴隨著她青春歲月的人，也是她時尚榜樣。為近距離看他演出，她和朋友們在烈日下等了數個小時，距他上次來洛杉磯開演唱會已過去八年，這次看到他宛如重生進化的表演讓她覺得一切都值得，大呼他是「獨一無二的」的韓流王者。
GD出場時身穿充滿東方奢華元素的Gucci藍色外套，背後繡著一隻獅子，充滿活力和自信地介紹自己是「GOAT，活生生的傳奇」。經過一系列激烈舞曲後，GD站在裹著白色雪紡的麥克風架前演唱新專輯「Übermensch」裡重新混音的「DRAMA」，歌聲令人動容。值得一提的是在演唱「BULLSHIT」時，GD在背景音樂加入Kendrick Lamar的「Not Like Us」片段，甚至舞蹈編排中還加入這位美國說唱歌手今年超級碗中場秀上的走秀表演，充滿致敬和巧思。
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