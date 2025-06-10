「82%亞裔遭衝擊」 美甲師控新法不公

加州新勞工法強制美甲師轉為W-2員工，遭控歧視越裔女性從業者，引發聯邦訴訟爭取恢復自僱身分與工作彈性。（pexel示意圖）

根據美國主流媒體ABC7電視台報導，加州 新勞工法自今年年初上路，禁止美甲師以1099報稅身分擔任獨立承包商，須改為填寫W-2稅表的薪資員工，引發越裔社群強烈反彈。橙縣州眾議員謝德智（Tri Ta）日前宣布，代表美甲從業者對加州政府提出聯邦訴訟，指控該法令對以越南 裔女性為主的美甲產業造成差別待遇，構成種族歧視 ，並要求恢復原有工作彈性與選擇權。

訴訟指出，法規改變使許多美甲師難以維持原有接案方式，影響其經濟自主與家庭安排。位於新港海岸(Newport Coast)快樂美甲（Happy Nails）沙龍指出，已有多名美甲師因此離職，招募新員工面臨極大困難。

前台接待員武南西（Nancy Vu）表示，幾乎找不到願意轉為W-2身分的美甲師。擁有超過20年經驗的美甲師米西利（Emily Micelli）則指出，1099身份讓她得以在他人經營的沙龍中建立自有事業。另一名從業母親李凱蒂（Katie Le）表示，自由彈性對有小孩的家庭至關重要，正是美甲工作吸引她投入的重要原因。

謝德智批評，該法僅針對美甲師實施，未波及美容師與理髮師，明顯針對性過強。他指出，加州美甲業82%從業者為越南裔，其中85%為女性，受影響程度極高。長堤市「荷莉與哈德森」（Holly and Hudson）沙龍營運者陳珍妮（Jenny Tran）表示，獨立工作的自由與彈性，不僅是生計來源，更是移民文化的一部分。店家更直言，若政策不改，預估將有更多人離開這一行業。