南加至少7分店 買Labubu通宵排隊 明星也愛

Labubu連韓國女團Blackpink的Lisa都愛。（Instagram @lalalalisa_m）

造型打破傳統可愛玩偶形象加上韓國女團BlackPink成員Lisa名人效應，讓來自北京泡泡馬特（Pop Mart）公司出售的Labubu被各地民眾追捧，在南加 世紀城分店曾出現通宵排隊、商場爭搶和瞬間售罄的狀況，還有民眾為嚐Labubu甜品排隊一個小時以上。究竟這個毛茸茸的、長著歪牙的小精靈到底有什麼魔力？

這些絨毛玩具每次新品發布和補貨，在實體店幾分鐘內、線上幾秒鐘內就售罄，且主要以盲盒形式出售，這意味著打開之前永遠不知道會得到哪個版本，這種神秘感增添了吸引力和刺激感。最有趣的是Labubu的核心顧客群是成年人，而不是孩子。有的甚至魔改Labubu，為其鑲鑽牙、隆臀和改膚色及化濃妝，成年人幾乎把Labubu變成他們的芭比 娃娃。泡泡馬特2023年下半年進軍美國，目前在南加至少有七家以上的分店，每當有新品出售，這幾個泡泡瑪特門店外就會徹夜排隊。

Labubu衍生經濟，南加各地有咖啡店和選物店在出售Labubu甜品或其周邊產品，比如在社交網絡比較火的位於Garden Grove的一家越南 咖啡店，因為出售Labubu甜品，需要排隊至少半個小時甚至一個多小時以上。多名顧客在Yelp上抱怨說，這裡停車場很擁擠，排隊很長，人們來這裡就是為了買Labubu甜品，一個Labubu玩偶甜品2.5美元，且點咖啡才能買，甜品漂亮得讓人忍不住想吃，但吃完之後幾乎就沒味了，是打卡一次就不會再來的地方。

搜索Labubu的關鍵詞常伴隨著「可愛」、「醜陋」和「詭異」，它由香港出生的藝術家龍家昇（Kasing Lung ）設計，他對玩偶的想像天馬行空，Labubu這個名字沒有特定含義，只是一個以北歐神話為靈感創作出「The Monsters」虛構角色，造型有尖耳朵和尖牙，表情可愛又帶有俏皮的反叛感，和一般傳統可愛玩偶角色框架截然不同。

去年4月，作為Labubu的忠實粉絲，Lisa在其Instagram限時動態中分享她與Labubu大型絨毛玩偶的合照，且展示掛在手袋上的Labubu吊飾，先是在亞洲掀起Labubu搶購熱潮，之後蔓延到歐美。Lisa的加持不僅提升Labubu的全球知名度，也將其與時尚和潮流捆綁，因為Labubu玩偶可以變裝，且掛在手袋上作為裝飾。