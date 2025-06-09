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大專盃高球賽 台高中生李明瑋參賽

記者啟鉻／奇諾岡報導
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比賽參與者大合影。（記者啟鉻／攝影）
比賽參與者大合影。（記者啟鉻／攝影）

2025年第21屆「大專盃」高爾夫球聯誼賽8日在奇諾岡舉行，台灣高爾夫球選手李明瑋應邀參賽，僑務委員于仁豪為比賽開球。本次賽事有約80名選手參加。

本屆「大專盃」高爾夫球聯誼賽，在奇諾岡Los Serranos Country Club高球場舉行，主辦者是南加州中國大專院校聯合校友會。總幹事謝中丞表示，今年賽事青少年組參賽人數較多，還有來自台灣的高球選手、正在就讀高中的李明瑋參加比賽。此外，其他社團的多位高球愛好者也來參與。他認為，台灣年輕選手參賽，是積累比賽經驗的好機會。

李明瑋現就讀台南永仁高級中學二年級。他從小在父親影響下開始高爾夫球運動，如今學有所成，曾在台灣地區比賽中奪得亞軍。他表示，參加「大專盃」，也是為積累賽場經驗。他希望未來到美國留學，並成為職業選手。

李明瑋的教練Janet Chen表示，她來自台南，從事助理教練已有二年。她認為李明瑋在高球比賽時能夠心無旁騖，直覺反應快速，比賽中也沒有多餘動作。只要李明瑋掌握好節奏，相信表現會越來越好。她也表示，6月底還有一批台灣高爾夫球選手到美國參加訓練和比賽，目的是多累積比賽經驗。

2025年大專聯合校友會會長曾翔瑜表示，自2024年起，校友會就提倡鼓勵更多青少年參與高球賽，希望成員們多帶自己的子女參與，舉辦親子活動。獲邀的台灣高中生李明瑋是出色的高球選手，為比賽增加色彩。她會為李明瑋參加本屆比賽，贈送特別禮物。

賽事召集人辛志超（右）、受邀台灣高球選手李明瑋（中）、助理教練Janet Che...
賽事召集人辛志超（右）、受邀台灣高球選手李明瑋（中）、助理教練Janet Chen（左）。（記者啟鉻／攝影）
主辦者、開球嘉賓與部分參賽者合影。（記者啟鉻／攝影）
主辦者、開球嘉賓與部分參賽者合影。（記者啟鉻／攝影）

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