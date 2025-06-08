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4歲來美男遭ICE拘留 孕妻幼子陷困境

洛杉磯訊
一名南加父親近日被ICE拘留，留下懷孕妻與兩名幼子獨自面對生活困境。（GoFundMe截圖）
一名南加父親近日被ICE拘留，留下懷孕妻與兩名幼子獨自面對生活困境。（GoFundMe截圖）

一名南加州父親近日被美國移民暨海關執法局（ICE）官員拘留，留下懷孕妻與兩名年幼孩子獨自面對生活困境。親友與社區正團結發聲，盼能阻止他的遣返

綜合ABC 7電台和KTLA電台的報導，38歲的Moe Rahman住在橙縣，與美國公民妻子Ashanti Minor結婚十年，育有兩名子女，目前第三胎即將出生。他在當地從事房貸專員的工作，是家中經濟支柱。Rahman原籍孟加拉，四歲時隨家人移民美國。當時一家人持旅遊簽證入境，因祖籍國政治動盪同時申請庇護。1997年，Rahman一家被下達遣返令。他們提出上訴，但未能成功，並在2008年遭美國移民當局拘留。之後，他們被有條件釋放，需定期向ICE報到。

多年間，Rahman從未缺席報到，並持續透過律師申請調整其移民身分。然而，儘管他與美國公民結婚並有穩定職業，但他的綠卡申請仍因過往的遣返令卡關。5月7日，Rahman於聖塔安娜參加例行報到時被拘留，並被轉送至聖伯納汀諾縣阿德蘭托（Adelanto）的ICE中心。

「那是我人生中最糟糕的一天，」妻子Minor在接受KTLA電視台採訪時說，「我感到完全無助。我們一直努力處理身分問題，他沒有任何犯罪紀錄，從未想過他真的會被拘留。」

如今，Rahman面臨被遣返的風險。他表示，「我在孟加拉根本沒有生活可言，沒有家人，不會說當地語言，也看不懂孟加拉文字，回去等於什麼都沒有。」

Rahma的律師已向移民上訴委員會提出緊急暫緩遣返申請，目前等待回覆。懷有身孕的Minor現在獨自照顧兩名孩子，面對未來，她坦言內心充滿不安，「若被迫帶著孩子遷往一個我們完全陌生的國家，是我最害怕的事。」Minor強調，「這裡也是我的國家，我們在這裡生活的時間是一樣長的。」

截至目前，ICE尚未對Rahman案提供進一步回應。Minor表示，她的帶薪病假天數已用盡，接下來的產前檢查以及女兒不上學的日子，她都必須請無薪假。若有任何人希望在經濟上協助這個家庭，可以前往他們的GoFundMe募款頁面。

遣返 移民 ICE

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