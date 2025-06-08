大熊湖第2隻白頭雛鷹 展翅高飛

大熊湖網紅白頭鷹誕下的第二隻雛鳥葛茲莫，7日上午離巢。（大熊谷之友影片截圖）

NBC 4電視台報導，大熊湖（Big Bear）著名網紅白頭鷹（bald eagles）夫妻賈姬（Jackie）和影子（Shadow）誕下的第二隻鷹寶寶葛茲莫（Gizmo），跟隨姊姊桑尼（Sunny）的腳步，7日正式離巢。

葛茲莫首次飛行出現於7日上午8時27分48秒，這隻剛學會飛行的鷹寶寶站在鳥巢邊的枝條上，拍展令人印象深刻的翅膀。一開始，葛茲莫短暫地在空中撲騰後又返回枝條上，看似尚未完全準備好，但隨後鷹爪再次離開枝條，以雄偉的姿態翱翔天際。

桑尼已於本月2日上午10時46分離巢。來自全球廣大粉絲新喜地看見牠幾次回到高聳的鳥巢，期間賈姬和影子也曾回來這個兩姊妹共用的巢穴，替葛茲莫遞送食物。兩隻雛鳥出生於今年1月下旬，在父母細心照料下不斷進食，茁壯成長，直到5月「離巢窗口期」（fledge window），意味著開始準備展翅高飛。

負責監控鳥巢攝影的自然保育非營利組織「大熊谷之友」（Friends of Big Bear Valley）架設第二台攝影機，整個鳥巢有更寬廣視角，替粉絲們提供兩姊妹詳細的離巢過程。6月6日社交媒體上，他們還分享葛茲莫幾次「差點離巢」的狀況。

至於桑尼與葛茲莫未來將飛往何處？大熊谷之友在臉書上表示，兩姊妹將花些時間改善牠們的捕獵與抓魚技巧，在離巢一至三個月內，跟隨賈姬和影子在棲息地中學習這些重要技能。這意味著粉絲們仍能透過攝影機捕捉這家人在湖邊展翅飛舞的身影。