LAX/Metro轉運中心 啟用

洛杉磯國際機場與Metro的轉運站「LAX/Metro Transit Center Station」6月6日啟用。（洛杉磯國際機場提供）

洛杉磯國際機場 與Metro的轉運站「LAX /Metro Transit Center Station」6日啟用，未來往返機場與位在Aviation Boulevard 9225號的Metro車站間，可以靠每10分鐘發車一次的接駁車，意味只靠Metro就能飛往各地的時代正式來到。

LAX/Metro轉運中心6日傍晚正式營運，電視台KTLA指出，這是大洛杉磯當地人期待已久的公共運輸方式，以後可以不必開車、搭車才能到洛杉磯機場了。

目前，機場與車站間只能靠10分鐘一班的接駁車，2026年將迎來「旅客自動接駁系統」（Automated People Mover），往返兩地將更為便利。

洛杉磯國際機場先前與Metro之間的對接，經常使旅客困擾不已。但這個號稱是洛杉磯公共運輸最大缺口的阻礙已經打通，除了接駁巴士，轉運中心也已經與Metro C線、K線銜接，正如洛縣縣委、Metro主席韓珍妮（Janice Hahn）所說，長久的等待已經結束，大家可以搭Metro到洛杉磯場了。

等到自動接駁系統開始營運，她說，洛杉磯將真正擁有從住家到全球的交通方式。

同時，轉運站按時啟用，也代表對即將到來的大型活動，洛杉磯的準備更上層樓，因為不只職籃NBA 2026年的明星賽、2027年的美足超級盃（Super Bowl LXI）要在洛杉磯舉行，還有國際賽事足球世界盃2026 FIFA World Cup，與2028年夏季奧運 與帕運也將在洛杉磯周邊展開賽事。

洛杉磯官員雖然承諾2028年將是首度的無車奧運，但是許多準備工作還待完成，轉運重要樞紐「LAX/Metro Transit Center Station」順利啟用，來得正是時候。