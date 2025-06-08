亞市華人生態屋 打造微型都市森林 開放觀賞稀有龍舌蘭

社區居民於生態步道前合影，背景為盛開的龍舌蘭。龍舌蘭一生僅開花一次。（記者張庭瑜／攝影）

配合全國森林周（National Forest Week），生態屋屋主暨建築和城市規畫專家黃鐵嶼7日在亞凱迪亞 自宅舉辦公益生態導覽活動，展示其多年實踐的環保住宅改造成果，包括都市生態步道、自建微型森林系統與節能設計理念。現場同步開放觀賞一株歷經約20至25年才盛開的稀有龍舌蘭（Agave），吸引不少生態愛好者到場參與。

黃鐵嶼向聽眾講述「都市森林」與節能建築概念，分享如何從自家庭園實踐綠色生活。（記者張庭瑜／攝影）

活動內容涵蓋戶外導覽、景觀理念分享與能源應用經驗介紹。黃鐵嶼表示，居家前方原本單調的人行道與街道綠帶，在經過設計與種植改造後，成為一條兼具生態功能與社區教育意義的「都市步道」。由於住宅鄰近學校與公園，平日通行人潮頻繁，他希望藉此打造示範案例，鼓勵更多人從住家周邊空間著手改變環境。

黃鐵嶼指出，相較於傳統草坪，他改種了兩種耐旱地被植物，不僅減少灌溉與施肥需求，也有助提升生物多樣性，吸引蜜蜂、蝴蝶等傳粉昆蟲。他強調：「每家都有草坪，但你可以讓自家門前的景觀不一樣，也讓它說出一個故事。」

在居家節能方面，他分享自身經驗表示，空調系統長時間運轉不僅費電，也不符合實際使用空間配置。他建議可改以吊扇搭配自然通風達成室內降溫效果，並結合中庭氣流導引、天窗排熱與日夜開窗通風設計，達到節能與舒適兼具。

龍舌蘭高聳開花，經約20至25年才見一次花期。（記者張庭瑜／攝影）

窗戶設計上，他偏好採用上下可開的「雙掛窗」（double-hung window），可讓涼空氣由低處進入、熱氣自高處排出，強化整體對流效率。他認為：「這些設計不必高科技，反而與傳統智慧一致。像三合院的中庭通風，就是最有效的節能法門。」

黃鐵嶼在住宅後院營造出一個融合森林與沙漠特色的多層次生態花園，栽種了約500株植物，包括樹木、灌木、藤蔓與地被植物。其中一區為黃鐵嶼親自設計的沙漠綠洲，選用15種沙漠原生植物自然群聚排列，呈現沙漠森林意象，不僅具備觀賞價值，也為都市中提供野生動物棲息空間。

黃鐵嶼於自宅後院向來賓解說生態設計理念，庭院設有自然通風與生物多樣性景觀，強調居家與自然共生的可能性。（記者張庭瑜／/攝影）

活動當天，現場民眾得以一睹正值盛開期的龍舌蘭，該植物一生僅開花一次、花後即枯死，極為珍貴罕見。黃鐵嶼期盼，透過這場導覽與展示，讓更多人意識到都市中的綠地與能源管理也能從自家門口開始，「不必擁有大片土地，也能讓居家成為森林的一部分。」