台灣海外青年文化大使培訓招生 歡迎14至17歲台裔參加

2025年海外青年文化大使協會美洲線新生培訓計畫開放報名，歡迎14至17歲臺裔青少年參與。（取自僑務委員會官網）

2025年中華民國 僑務委員會主辦的「海外青年文化大使協會（FASCA, Formosa Association of Student Cultural Ambassadors）新生培訓」，將於美洲地區16個城市同步展開，即日起開放報名，歡迎年齡介於14至17歲的台裔青少年踴躍參加。

洛杉磯 場次將於7月8日至10日，在洛杉磯華僑文教服務中心舉行。培訓課程圍繞「領導、服務、文化、傳承」四大主軸，邀請台美兩地教授及專業講師聯手規畫一系列兼具挑戰性與文化內涵的活動。課程內容包括「文化志工訓練」、「台灣文化體驗與實作」、「團隊建立與領袖培育」及「FASCA行動力培訓」等。

活動期間並設有始業式及結業式（含學員成果發表）。完成訓練後，學員可加入FASCA洛杉磯分會或河濱分會，參與各項僑社服務。服務時數累計超過100小時者，將由相關單位協助申請「美國總統志工服務獎」（The President′s Volunteer Service Award），有助未來升學 規畫。

活動採線上報名，名額有限，報名連結為：https://wceo.regfox.com/2025fasca。報名費用為100美元，錄取通知後請於七日內至洛杉磯華僑文教服務中心繳費。