ICE突襲抓無證客 洛市中心遭圍堵

現場至少有100人圍堵聯邦執法人員車輛。(木林森提供)

聯邦執法機構6日上午在洛杉磯 市中心多處地點展開突襲，逮捕違反移民法的人。這場突襲引發民眾抗議，在其中一個逮捕地點，抗議者與執法人員發生對抗，執法人員車輛遭大批民眾圍堵。

讀者提供，記者王若然後製

根據城市新聞社（CNS），6日上午洛杉磯市Westlake地區的Home Depot門口出現多個部門的聯邦執法人員。他們將數人扣上手銬，押送上車。一些無證移民常常在Home Depot門口找臨時工作，執法人員在此突襲，較易抓到非法移民 。對此，洛杉磯市警局表示，他們沒有參與任何移民執法機構在此區域的行動。但在當天上午9時接到報警，稱有人使用致命武器攻擊他人。但警察趕到時，沒有發現攻擊事件，遣散了人群。

當天上午晚些時候，移民執法部門又突襲了洛市中心附近Towne大街的Ambiance服裝店。店外有一群人和抗議者，其中很多人用手機拍視頻和照片。視頻拍到，這些執法人員中有人穿著FBI 背心。

6日中午剛過，聯邦探員又出現在Ambiance服飾店倉庫或總部大樓，地點位於南洛杉磯的15街和Santa Fe大街。在這裡有不少抗議人員。聯邦執法人員曾一度要推開抗議者，車子才可以前行。根據城市新聞社，有至少一名抗議者被捕。根據網友木林森在現場拍攝的視頻，當時至少有四輛裝甲車，上面站著執法人員，周圍至少有百位民眾圍堵裝甲車，他們很多人都在拍攝視頻。木林森表示，視頻拍攝時間約為下午1時。

城市新聞社記者聯繫FBI發言人置評，但對方表示，任何有關移民執法行動的發言必須來自國土安全部（Homeland Security）。這名發言人表示，「FBI支持國土安全部在全國的移民執法行動，這是基於檢察長的命令。FBI擔任調查、技術性工作，支持聯邦、州、地方以及部落的執法夥伴。」他表示，「我們特工參與這些移民執法行動，包括輔助已經實施逮捕行動的城市，FBI探員會被安插在國土安全部的隊伍中。我們的工作內容取決於國土安全部的需求，例如SWAT小隊可以在高風險逮捕中提供幫助。其他還包括情報分析員，技術支持人員。」