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一戰潛水艇聖地牙哥海岸沉沒 影像首曝光

編譯陳盈霖╱綜合報導
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伍茲霍爾海洋研究所拍攝到沉沒於聖地牙哥海底的USS F-1潛水艇。（伍茲霍爾海洋研究所）
伍茲霍爾海洋研究所拍攝到沉沒於聖地牙哥海底的USS F-1潛水艇。（伍茲霍爾海洋研究所）

CBS電視台報導，1917年12月17日，美國潛艇USS F-1在聖地牙哥沿海水域進行訓練時發生事故沉船，19名船員喪生。超過一個世紀後，伍茲霍爾海洋研究所（Woods Hole Oceanographic Institution）日前宣布，他們與跨機構組成的團隊，使用先進的海洋成像技術，於今年早些時候的探險中，拍攝到這艘潛艇在海面下1300呎深處，前所未有的影像。

根據潛艇部隊圖書館和博物館協會（Submarine Force Library and Museum Association）紀錄，USS F-1在1917年聖誕節前八天，與其姐妹潛艇USS F-3在聖地牙哥海域進行演習時相撞，USS F-1於十秒內沉沒，當時的24名船員僅五人生還。這艘艦艇在之後近60年內都未被尋獲，直到1972年，一艘美國海軍深潛器在搜索一架墜毀的戰鬥機時，偶然發現其殘骸。

根據1976年一篇報導，發現該潛艇殘骸的海軍中尉馬嘉爾（Dave Magyar）說，「這艘艦艇看起來就像被一把大斧頭砍了一樣」，然當時因艦艇沉沒的深度太深，無法進一步勘查。

直到如今。伍茲霍爾海洋研究所團隊在美國海軍研究辦公室、海軍歷史與遺產指揮部及國家科學基金會協助下，利用人駕駛潛水器Alvin和名為Sentry的遙控水下載具進行詳細勘查。團隊利用Sentry的聲納系統及研究船Atlantis進行精細測量，確認殘骸及其潛水安全性後，進行多次深入探測。

團隊共進行七次潛水，利用先進聲納系統製作潛艇殘骸和海底周圍詳細地圖，使用高解析度攝影機捕捉潛艇近距離影像。這些數據用於建構「能提供精確測量的影像模具」，專家再根據此數據重建USS F-1結構，製作令人驚嘆的3D模型。

勘查期間，團隊還拍攝到1950年墜毀於同一海域附近的美國海軍復仇者魚雷轟炸機影像，其尾部嚴重損壞，前螺旋槳也扭曲。

團隊在Atlantis上舉行追悼儀式，敲響鐘聲19次，以紀念犧牲的船員。參與潛水的水下考古學家克魯格（Brad Krueger）表示，歷史與考古的核心是人，大聲讀出這些犧牲船員的名字至關重要，「美國海軍有責任確保這些逝去的水手們永遠被銘記。」

伍茲霍爾海洋研究所發現墜毀的轟炸機殘骸。（伍茲霍爾海洋研究所）
伍茲霍爾海洋研究所發現墜毀的轟炸機殘骸。（伍茲霍爾海洋研究所）

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