被誤認是移民局 機場安檢員地鐵站遭圍攻

地鐵站疑似出現ICE特工，群眾圍攻「滾出去」，其實是TSA特工。此為示意圖。(Unsplash.com)

洛杉磯市播佑岡（Boyle Heights）社區的一個地鐵站 ，3日出現疑似移民 暨海關執法局（ICE ）特工。消息很快傳開，幾十名活動人士迅速聚集現場，抗議者高喊「ICE滾出去」。當局第二天證實，地鐵站出現的並非ICE特工，而是機場運輸安全管理局（TSA）特工。

根據boyleheightsbeat媒體報導，3日早上，播佑岡Mariachi Plaza地鐵站出現疑似ICE聯邦特工的身影。幾分鐘內，數十名活動人士湧入現場，有人直接攔住一輛掛著聯邦牌照的黑色福特SUV汽車。活動人士高喊，「ICE在這裡不受歡迎。」SUV內一名男子厲聲回應，「我們不是ICE。」

儘管洛市政府後來證實，車內兩名男子是TSA特工，與移民執法無關，但當地群眾的快速反應，凸顯目前局勢緊張，該地西裔聚居區對移民執法行為高度警覺。自從川普政府在全美範圍內加大驅逐力度以來，當地組織一直加強合作，保護移民家庭。

疑似移民執法消息引發社區恐慌，移民權利熱線被諮詢電話打爆。事發地鐵站附近一家餐廳員工指出，曾接到多起警告電話，「人們說移民局來了，讓我們小心。這引發恐慌，顧客都不敢來用餐，我不知道移民局是否真的來了。」