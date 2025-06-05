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鮑爾溫公園槍案 嫌犯被控5重罪

記者邵敏／鮑爾溫公園報導
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22歲的Eduardo Roberto Medina-Berumen涉嫌在街頭殺害警官和平民。（記者邵敏／攝影）
22歲的Eduardo Roberto Medina-Berumen涉嫌在街頭殺害警官和平民。（記者邵敏／攝影）

22歲的Eduardo Roberto Medina-Berumen，涉嫌在街頭殺害鮑爾溫公園市一名警官和一位無辜平民，現已被提起多項指控。根據福斯新聞台（Fox）報導，洛杉磯縣地方檢察官辦公室已對槍手提起五項指控，包括兩項特殊情況一級謀殺罪、兩項謀殺未遂罪、以及持有突擊步槍罪。

洛縣警局警長盧納（Robert Luna）3日表示，槍案發生時，當局增派警力趕赴現場，但嫌疑人不斷向警察開槍，直升機和空中小組協助引導警察遠離嫌犯的射擊。警方在現場發現一名上身受槍傷的男子，他被緊急送往醫院，隨後不治身亡。洛縣法醫確認他為43歲的Darius Wong，他在參加朋友「喬遷之喜」聚會的路上被槍殺。

兩名受傷警官均被送往醫院搶救，但Riveros不幸在醫院死亡，Pimentel接受治療後出院。盧納指出，子彈穿過汽車擋風玻璃後，警官Pimentel被玻璃碎片擊中。洛縣檢察長霍克曼、警長盧那高度讚揚警官們的英勇行為，稱他們是真正的英雄，「Samuel Riveros當時進入公開的槍擊環境，將社區安全置於自身安全之上。子彈飛舞時，他勇敢沖向子彈，努力保護社區安全，並為此獻出生命。」

案發現場附近安裝的Ring攝影機記錄顯示，當晚7時16分發生11次槍響，晚上7時26分又發生6次槍響。很多華人證實，當晚曾聽到接連不斷的槍響，驚恐不已。警方在現場找到一把裝有兩個彈匣的AR-15式步槍。最初槍擊事件的動機尚不清楚，但鄰居、現場目擊者均指出，槍案最初可能是停車糾紛引起。

子彈穿過汽車擋風玻璃後，一名警官被玻璃碎片擊中。（記者邵敏／攝影）
子彈穿過汽車擋風玻璃後，一名警官被玻璃碎片擊中。（記者邵敏／攝影）
鄰居透過窗戶，看到槍手Medina-Berumen瘋狂射擊。（記者邵敏／攝影）
鄰居透過窗戶，看到槍手Medina-Berumen瘋狂射擊。（記者邵敏／攝影）

洛縣 槍擊 鮑爾

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